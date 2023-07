Decidindo tomar nas suas próprias mãos os seus métodos de pagamento, a plataforma de streaming de música de renome mundial, Spotify, anunciou que está a eliminar a opção de os actuais subscritores pagos efectuarem os seus pagamentos através do site Apple App Store. A partir de agora, os subscritores habituados a esta forma de pagamento serão automaticamente transferidos para uma subscrição gratuita na conclusão do seu ciclo de pagamento atual. Para continuar a usufruir dos serviços premium, os membros devem agora fazer a transição para um plano de pagamento através do sítio Web oficial Spotify's.

Variety O site Spotify foi o primeiro a comunicar este desenvolvimento, indicando que começou recentemente a enviar e-mails aos utilizadores que atualmente efectuam os seus pagamentos através do site Apple App Store. Numa declaração, o gigante do streaming de música confirmou esta reconfiguração das opções de pagamento.

Um representante de Spotify declarou: "Uma pequena fração dos nossos utilizadores foi recentemente informada de que um método de pagamento tradicional associado às suas contas Premium estava a ser eliminado. Todos os utilizadores afectados receberam uma notificação por e-mail sobre esta alteração e passarão automaticamente para uma conta gratuita a partir do próximo ciclo de faturação. Os utilizadores terão então a flexibilidade de atualizar para uma conta Premium, acedendo à sua conta em Spotify.com. Estas medidas fazem parte do nosso compromisso de proporcionar uma experiência de subscrição consistente e de alto nível a todos os nossos utilizadores.

Spotify A Apple não fornece subscrições através de compras na aplicação em iPhones desde 2016. A empresa só ofereceu este serviço através do App Store durante um período de dois anos, que teve início em 2014. Posteriormente, Spotify exibiu uma mensagem dizendo: "Você não pode atualizar para premium no aplicativo, nós sabemos, não é ideal em iPhones.

A relação entre Spotify e Apple tem sido tensa devido a disputas sobre as taxas de App Store's por quase uma década. Atualmente, a empresa tecnológica sediada em Cupertino está a defender o seu caso junto dos reguladores europeus contra as alegações antitrust do Spotify's.

Além disso, a Spotify tem tido conflitos semelhantes com a Google sobre as taxas relacionadas com as compras na aplicação efectuadas através da Play Store. No entanto, as duas entidades chegaram a um acordo no ano anterior, permitindo à Spotify testar opções de faturação alternativas.

Na chamada de resultados do primeiro trimestre de 2023 no início deste ano, o Spotify revelou que tem uma base de utilizadores de mais de 500 milhões de utilizadores activos mensais e mais de 210 milhões de assinantes premium.

