La startup française Forest Admin a présenté une version basée sur le cloud de sa plate-forme low-code conçue pour aider les utilisateurs à créer des panneaux d'administration back-end hautement adaptables. La plate-forme permet aux équipes de développement de se concentrer davantage sur leur produit principal en simplifiant la création de panneaux d'administration personnalisables pour les différentes équipes d'exploitation au sein d'une entreprise.

Avec la nouvelle version cloud, l'intégration de Forest Admin dans la base de données SQL d'une entreprise est simple et permet une gestion immédiate des opérations commerciales. "L'intégration est très similaire aux outils de business intelligence", déclare Sandro Munda, co-fondateur et PDG de Forest Admin, tout en soulignant que leur plate-forme est spécifiquement conçue pour l'interaction des données produit plutôt que pour la transformation et l'analyse des données.

Forest Admin peut également être facilement intégré à des services tiers tels que Stripe, Mixpanel et Intercom, permettant aux utilisateurs de créer des flux de travail, de déclencher des actions et de définir différents niveaux d'autorisation pour différents rôles au sein d'une organisation. Cela contraste avec les constructeurs d'outils internes à usage plus général comme Retool, car Forest Admin se concentre exclusivement sur la création de panneaux d'administration pour des services sophistiqués.

Parmi les exemples de la polyvalence de Forest Admin, mentionnons l'aide aux entreprises de technologie financière pour se conformer aux réglementations KYC et AML et la possibilité pour les entreprises de commerce électronique de gérer les remboursements ou de suivre les objets perdus. La fonctionnalité de la plate-forme s'étend au filtrage des données et aux mises à jour des enregistrements, simplifiant ainsi le processus global de gestion des données.

Les clients Forest Admin traditionnels utilisent un agent logiciel installé sur leurs serveurs, permettant la lecture et l'accès aux données via une API. Cependant, cette nouvelle version cloud élimine le besoin d'installer le composant sur le serveur d'un utilisateur. Avec des règles de pare-feu et un logiciel de tunnellisation appropriés, la base de données reste sécurisée. « Il n'y a pas de duplication de données ; vous apportez directement des modifications à votre base de données », ajoute Munda.

La version cloud de Forest Admin vise à répondre à un nouveau segment de clients potentiels qui s'appuient sur des services cloud de haut niveau. La plate-forme a déjà trouvé la faveur des entreprises axées sur les opérations dans les secteurs de la fintech, du marché, de la mobilité et de la santé. Alors que la rentabilité reste à portée de main, l'objectif immédiat de l'entreprise est d'augmenter les revenus grâce à cette nouvelle offre basée sur le cloud.

