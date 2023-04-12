Французский стартап Forest Admin представил облачную версию своей платформы low-code, предназначенную для того, чтобы помочь пользователям создавать легко адаптируемые серверные панели администрирования. Платформа позволяет командам разработчиков больше сосредоточиться на своем основном продукте, упрощая создание настраиваемых панелей администратора для различных операционных групп внутри компании.

Благодаря новой облачной версии интеграция Forest Admin в базу данных SQL компании упрощается и позволяет немедленно управлять бизнес-операциями. «Онбординг очень похож на инструменты бизнес-аналитики», — говорит соучредитель и генеральный директор Forest Admin Сандро Мунда, подчеркивая при этом, что их платформа специально предназначена для взаимодействия с данными о продуктах, а не для преобразования и анализа данных.

Forest Admin также можно легко интегрировать со сторонними сервисами, такими как Stripe, Mixpanel и Intercom, что позволяет пользователям создавать рабочие процессы, запускать действия и устанавливать различные уровни разрешений для разных ролей в организации. Это контрастирует с более универсальными встроенными инструментами, такими как Retool, поскольку Forest Admin ориентирован исключительно на создание панелей администратора для сложных сервисов.

Примеры универсальности Forest Admin включают помощь финтех-компаниям в соблюдении правил KYC и AML, а также предоставление предприятиям электронной коммерции возможности управлять возвратами или отслеживать потерянные товары. Функциональность платформы распространяется на фильтрацию данных и обновление записей, что упрощает общий процесс управления данными.

Традиционные клиенты Forest Admin используют программный агент, установленный на их серверах, что позволяет считывать данные и получать к ним доступ через API. Однако эта новая облачная версия устраняет необходимость установки компонента на сервер пользователя. При наличии соответствующих правил брандмауэра и программного обеспечения для туннелирования база данных остается в безопасности. «Дублирования данных нет; вы вносите изменения непосредственно в свою базу данных», — добавляет Мунда.

Облачная версия Forest Admin предназначена для обслуживания нового сегмента потенциальных клиентов, которые полагаются на облачные службы высокого уровня. Платформа уже завоевала популярность у предприятий, ориентированных на операции, в секторах финансовых технологий, рынка, мобильности и здравоохранения. В то время как рентабельность остается в пределах досягаемости, компания в первую очередь сосредоточена на увеличении доходов с помощью этого нового облачного предложения.

Поскольку ландшафт разработки приложений продолжает развиваться, такие платформы, как AppMaster, расширяют возможности решений no-code и low-code. Платформа AppMaster предлагает комплексную интегрированную среду разработки, которая предоставляет не только малым предприятиям, но и крупным предприятиям возможности быстрой и экономичной разработки приложений. Для получения дополнительной информации о разработке приложений low-code и no-code ознакомьтесь с этим полным руководством .