قدمت شركة Forest Admin الفرنسية الناشئة إصدارًا قائمًا على السحابة من نظامها الأساسي low-code المصمم لمساعدة المستخدمين على إنشاء لوحات إدارة خلفية قابلة للتكيف بدرجة عالية. تتيح المنصة لفرق التطوير التركيز بشكل أكبر على منتجهم الأساسي من خلال تبسيط إنشاء لوحات إدارة قابلة للتخصيص لفرق العمليات المختلفة داخل الشركة.

مع الإصدار السحابي الجديد ، يعد دمج Forest Admin في قاعدة بيانات SQL الخاصة بالشركة أمرًا بسيطًا ويسمح بالإدارة الفورية للعمليات التجارية. يقول ساندرو موندا ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Forest Admin ، "إن الإعداد يشبه إلى حد كبير أدوات ذكاء الأعمال" ، بينما يؤكد أيضًا على أن نظامهم الأساسي مصمم خصيصًا لتفاعل بيانات المنتج بدلاً من تحويل البيانات وتحليلها.

يمكن أيضًا دمج إدارة الغابات بسهولة مع خدمات الجهات الخارجية مثل Stripe و Mixpanel و Intercom ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مهام سير العمل وتشغيل الإجراءات وتعيين مستويات أذونات مختلفة لأدوار مختلفة داخل المؤسسة. هذا يتناقض مع منشئي الأدوات الداخلية للأغراض العامة مثل Retool ، حيث يركز Forest Admin بشكل حصري على إنشاء لوحات إدارة للخدمات المتطورة.

تتضمن الأمثلة على تعدد استخدامات Forest Admin مساعدة شركات التكنولوجيا المالية على الامتثال للوائح KYC و AML وتمكين شركات التجارة الإلكترونية من إدارة المبالغ المستردة أو تتبع العناصر المفقودة. تمتد وظائف النظام الأساسي إلى تصفية البيانات وتحديثات التسجيل ، مما يبسط عملية إدارة البيانات الشاملة.

يستخدم عملاء Forest Admin التقليديون وكيل برمجيات مثبت على خوادمهم ، مما يسمح بقراءة البيانات والوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات. ومع ذلك ، فإن هذا الإصدار السحابي الجديد يلغي الحاجة إلى تثبيت المكون على خادم المستخدم. مع قواعد جدار الحماية المناسبة وبرامج الأنفاق ، تظل قاعدة البيانات آمنة. "لا يوجد تكرار للبيانات ؛ تقوم بإجراء تغييرات في قاعدة البيانات الخاصة بك مباشرة "، يضيف Munda.

يهدف الإصدار المستند إلى السحابة من Forest Admin إلى تلبية احتياجات شريحة جديدة من العملاء المحتملين الذين يعتمدون على خدمات السحابة عالية المستوى. لقد وجدت المنصة بالفعل استحسانًا مع الشركات التي تحركها العمليات في قطاعات التكنولوجيا المالية ، والسوق ، والتنقل ، والرعاية الصحية. بينما تظل الربحية في متناول اليد ، ينصب تركيز الشركة الفوري على زيادة الإيرادات من خلال هذا العرض الجديد المستند إلى السحابة.

مع استمرار تطور مشهد تطوير التطبيقات ، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على توسيع إمكانات الحلول no-code والحلول low-code. توفر منصة AppMaster بيئة تطوير متكاملة وشاملة لا تمكّن الشركات الصغيرة فحسب ، بل أيضًا العملاء على مستوى المؤسسات من خلال خيارات تطوير التطبيقات الفعالة من حيث السرعة والفعالية من حيث التكلفة. لمزيد من الأفكار حول تطوير التطبيقات low-code no-code ، راجع هذا الدليل الكامل .