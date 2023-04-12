Fransız girişimci Forest Admin kullanıcıların üst düzeyde uyarlanabilir arka uç yönetici panelleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış low-code platformunun bulut tabanlı bir sürümünü tanıttı. Platform, bir şirket içindeki farklı operasyon ekipleri için özelleştirilebilir yönetici panellerinin oluşturulmasını basitleştirerek geliştirme ekiplerinin temel ürünlerine daha fazla odaklanmalarını sağlar.

Yeni bulut sürümüyle, Forest Admin'i bir şirketin SQL veritabanına entegre etmek basittir ve iş operasyonlarının anında yönetilmesine olanak tanır. Forest Admin'in kurucu ortağı ve CEO'su Sandro Munda, "Onboarding, iş zekası araçlarına çok benziyor" diyor ve aynı zamanda platformlarının veri dönüşümü ve analizinden çok ürün verileri etkileşimi için özel olarak tasarlandığını vurguluyor.

Forest Admin ayrıca Stripe, Mixpanel ve Intercom gibi üçüncü taraf hizmetlerle kolayca entegre edilerek kullanıcıların iş akışları oluşturmasına, eylemleri tetiklemesine ve bir kuruluş içindeki farklı roller için değişen izin düzeyleri belirlemesine olanak tanır. Forest Admin yalnızca gelişmiş hizmetler için yönetici panelleri oluşturmaya odaklandığından, bu, Retool gibi daha genel amaçlı dahili araç oluşturucuların aksinedir.

Forest Admin'in çok yönlülüğüne örnek olarak, fintech şirketlerinin KYC ve AML düzenlemelerine uymasına yardımcı olunması ve e-ticaret işletmelerinin geri ödemeleri yönetmesine veya kayıp ürünleri takip etmesine olanak sağlanması yer alır. Platformun işlevselliği, genel veri yönetimi sürecini basitleştirerek veri filtrelemeye ve kayıt güncellemelerine kadar uzanır.

Geleneksel Orman Yöneticisi müşterileri, sunucularına yüklenmiş bir yazılım aracısı kullanır ve verilerin bir API aracılığıyla okunmasına ve erişilmesine olanak tanır. Ancak bu yeni bulut sürümü, bileşenin bir kullanıcının sunucusuna yüklenmesi gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Uygun güvenlik duvarı kuralları ve tünel yazılımı ile veritabanı güvenli kalır. “Veri çoğaltma yok; değişiklikleri doğrudan veritabanınızda yaparsınız,” diye ekliyor Munda.

Forest Admin'in bulut tabanlı sürümü, üst düzey bulut hizmetlerine güvenen yeni bir potansiyel müşteri segmentine hitap etmeyi amaçlamaktadır. Platform, fintech, pazar yeri, mobilite ve sağlık sektörlerindeki operasyon odaklı işletmelerin beğenisini çoktan kazandı. Kârlılık ulaşılabilir durumda olsa da, şirketin acil odak noktası, bu yeni Bulut tabanlı teklif aracılığıyla geliri artırmaktır.

Uygulama geliştirme ortamı gelişmeye devam ederken, AppMaster gibi platformlar no-code ve low-code çözümlerin yeteneklerini genişletiyor. AppMaster platformu, yalnızca küçük işletmeleri değil aynı zamanda kurumsal ölçekteki müşterileri de hız açısından verimli ve uygun maliyetli uygulama geliştirme seçenekleriyle güçlendiren kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı sunar. low-code ve no-code uygulama geliştirmeye ilişkin daha fazla bilgi için bu eksiksiz kılavuza göz atın.