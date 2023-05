A startup francesa Forest Admin introduziu uma versão baseada em nuvem de sua plataforma low-code projetada para ajudar os usuários a criar painéis de administração de back-end altamente adaptáveis. A plataforma permite que as equipes de desenvolvimento se concentrem mais em seu produto principal, simplificando a criação de painéis de administração personalizáveis para diferentes equipes de operação dentro de uma empresa.

Com a nova versão em nuvem, integrar o Forest Admin ao banco de dados SQL de uma empresa é simples e permite o gerenciamento imediato das operações do negócio. “A integração é muito semelhante às ferramentas de inteligência de negócios”, diz o cofundador e CEO da Forest Admin, Sandro Munda, ao mesmo tempo em que enfatiza que sua plataforma é especificamente adaptada para interação de dados do produto, em vez de transformação e análise de dados.

O Forest Admin também pode ser facilmente integrado a serviços de terceiros, como Stripe, Mixpanel e Intercom, permitindo que os usuários criem fluxos de trabalho, acionem ações e definam vários níveis de permissão para diferentes funções em uma organização. Isso contrasta com os criadores de ferramentas internas de uso geral, como o Retool, já que o Forest Admin se concentra exclusivamente na criação de painéis de administração para serviços sofisticados.

Exemplos da versatilidade do Forest Admin incluem ajudar empresas fintech a cumprir os regulamentos KYC e AML e permitir que empresas de comércio eletrônico gerenciem reembolsos ou rastreiem itens perdidos. A funcionalidade da plataforma se estende à filtragem de dados e atualizações de registros, simplificando o processo geral de gerenciamento de dados.

Os clientes Forest Admin tradicionais usam um agente de software instalado em seus servidores, permitindo que os dados sejam lidos e acessados por meio de uma API. No entanto, esta nova versão em nuvem elimina a necessidade de instalação do componente no servidor do usuário. Com regras de firewall apropriadas e software de tunelamento, o banco de dados permanece seguro. “Não há duplicação de dados; você faz alterações em seu banco de dados diretamente”, acrescenta Munda.

A versão baseada em nuvem do Forest Admin visa atender a um novo segmento de clientes em potencial que dependem de serviços de nuvem de alto nível. A plataforma já foi bem recebida por empresas voltadas para operações nos setores de fintech, mercado, mobilidade e saúde. Embora a lucratividade permaneça ao alcance, o foco imediato da empresa é aumentar a receita por meio dessa nova oferta baseada em nuvem.

