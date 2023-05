La startup francese Forest Admin ha introdotto una versione basata su cloud della sua piattaforma low-code progettata per aiutare gli utenti a creare pannelli di amministrazione back-end altamente adattabili. La piattaforma consente ai team di sviluppo di concentrarsi maggiormente sul loro prodotto principale semplificando la creazione di pannelli di amministrazione personalizzabili per diversi team operativi all'interno di un'azienda.

Con la nuova versione cloud, l'integrazione di Forest Admin nel database SQL di un'azienda è semplice e consente una gestione immediata delle operazioni aziendali. "L'onboarding è molto simile agli strumenti di business intelligence", afferma il co-fondatore e CEO di Forest Admin Sandro Munda, sottolineando anche che la loro piattaforma è specificamente adattata per l'interazione dei dati di prodotto piuttosto che per la trasformazione e l'analisi dei dati.

Forest Admin può anche essere facilmente integrato con servizi di terze parti come Stripe, Mixpanel e Intercom, consentendo agli utenti di creare flussi di lavoro, attivare azioni e impostare diversi livelli di autorizzazione per diversi ruoli all'interno di un'organizzazione. Ciò è in contrasto con i costruttori di strumenti interni più generici come Retool, poiché Forest Admin si concentra esclusivamente sulla creazione di pannelli di amministrazione per servizi sofisticati.

Esempi della versatilità di Forest Admin includono aiutare le aziende fintech a rispettare le normative KYC e AML e consentire alle aziende di e-commerce di gestire i rimborsi o tenere traccia degli oggetti smarriti. La funzionalità della piattaforma si estende al filtraggio dei dati e agli aggiornamenti dei record, semplificando l'intero processo di gestione dei dati.

I clienti Forest Admin tradizionali utilizzano un agente software installato sui propri server, consentendo la lettura e l'accesso ai dati tramite un'API. Tuttavia, questa nuova versione cloud elimina la necessità di installare il componente sul server di un utente. Con regole firewall appropriate e software di tunneling, il database rimane sicuro. “Non c'è duplicazione dei dati; apporti direttamente le modifiche al tuo database”, aggiunge Munda.

La versione basata su cloud di Forest Admin mira a soddisfare un nuovo segmento di potenziali clienti che si affidano a servizi cloud di alto livello. La piattaforma ha già trovato il favore delle aziende guidate dalle operazioni nei settori fintech, mercato, mobilità e assistenza sanitaria. Mentre la redditività rimane a portata di mano, l'obiettivo immediato dell'azienda è aumentare i ricavi attraverso questa nuova offerta basata su cloud.

Mentre il panorama dello sviluppo delle applicazioni continua a evolversi, piattaforme come AppMaster ampliano le capacità delle soluzioni no-code e low-code. La piattaforma AppMaster offre un ambiente di sviluppo integrato completo che offre non solo alle piccole imprese ma anche ai clienti di livello aziendale opzioni di sviluppo delle applicazioni rapide ed economiche. Per ulteriori informazioni sullo sviluppo di app low-code e no-code, consulta questa guida completa .