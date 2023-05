Francuski startup Forest Admin wprowadził opartą na chmurze wersję swojej low-code platformy, zaprojektowaną, aby pomóc użytkownikom w tworzeniu wysoce elastycznych paneli administracyjnych zaplecza. Platforma umożliwia zespołom programistycznym większe skupienie się na ich podstawowym produkcie, upraszczając tworzenie konfigurowalnych paneli administracyjnych dla różnych zespołów operacyjnych w firmie.

Dzięki nowej wersji chmurowej integracja Forest Admin z firmową bazą danych SQL jest prosta i pozwala na natychmiastowe zarządzanie operacjami biznesowymi. „Wdrażanie jest bardzo podobne do narzędzi Business Intelligence”, mówi Sandro Munda, współzałożyciel i dyrektor generalny Forest Admin, podkreślając jednocześnie, że ich platforma jest specjalnie dostosowana do interakcji z danymi produktowymi, a nie do ich transformacji i analizy.

Forest Admin można również łatwo zintegrować z usługami innych firm, takimi jak Stripe, Mixpanel i Intercom, umożliwiając użytkownikom tworzenie przepływów pracy, uruchamianie działań i ustawianie różnych poziomów uprawnień dla różnych ról w organizacji. Kontrastuje to z bardziej uniwersalnymi wewnętrznymi narzędziami do tworzenia narzędzi, takimi jak Retool, ponieważ Forest Admin koncentruje się wyłącznie na tworzeniu paneli administracyjnych dla zaawansowanych usług.

Przykłady wszechstronności Forest Admin obejmują pomoc firmom fintech w przestrzeganiu przepisów KYC i AML oraz umożliwienie firmom handlu elektronicznego zarządzania zwrotami lub śledzenia zagubionych przedmiotów. Funkcjonalność platformy obejmuje filtrowanie danych i aktualizację rekordów, upraszczając cały proces zarządzania danymi.

Tradycyjni klienci korzystający z usługi Forest Admin korzystają z agenta programowego zainstalowanego na ich serwerach, umożliwiającego odczytywanie danych i uzyskiwanie do nich dostępu za pośrednictwem interfejsu API. Jednak ta nowa wersja w chmurze eliminuje potrzebę instalowania komponentu na serwerze użytkownika. Dzięki odpowiednim regułom zapory sieciowej i oprogramowaniu do tunelowania baza danych pozostaje bezpieczna. „Nie ma powielania danych; wprowadzasz zmiany bezpośrednio w swojej bazie danych” – dodaje Munda.

Oparta na chmurze wersja Forest Admin ma na celu zaspokojenie potrzeb nowego segmentu potencjalnych klientów, którzy polegają na usługach chmurowych wysokiego poziomu. Platforma znalazła już uznanie wśród firm zorientowanych na operacje w sektorach fintech, marketplace, mobilności i opieki zdrowotnej. Podczas gdy rentowność pozostaje w zasięgu ręki, firma koncentruje się na zwiększeniu przychodów dzięki tej nowej ofercie opartej na chmurze.

Ponieważ krajobraz rozwoju aplikacji stale ewoluuje, platformy takie jak AppMaster rozszerzają możliwości rozwiązań no-code i low-code. Platforma AppMaster oferuje wszechstronne, zintegrowane środowisko programistyczne, które zapewnia nie tylko małym firmom, ale także klientom na skalę korporacyjną możliwość szybkiego i ekonomicznego tworzenia aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia aplikacji low-code i no-code, zapoznaj się z tym kompletnym przewodnikiem .