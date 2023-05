De Franse startup Forest Admin heeft een cloudgebaseerde versie van zijn low-code -platform geïntroduceerd, ontworpen om gebruikers te helpen bij het bouwen van zeer aanpasbare back-end admin-panelen. Het platform stelt ontwikkelingsteams in staat om zich meer op hun kernproduct te concentreren door het creëren van aanpasbare admin-panelen voor verschillende operationele teams binnen een bedrijf te vereenvoudigen.

Met de nieuwe cloudversie is de integratie van Forest Admin in de SQL-database van een bedrijf eenvoudig en maakt direct beheer van de bedrijfsvoering mogelijk. "De onboarding lijkt erg op business intelligence-tools", zegt Sandro Munda, mede-oprichter en CEO van Forest Admin, terwijl hij ook benadrukt dat hun platform specifiek is toegesneden op interactie met productgegevens in plaats van op gegevenstransformatie en -analyse.

Forest Admin kan ook eenvoudig worden geïntegreerd met services van derden, zoals Stripe, Mixpanel en Intercom, waardoor gebruikers workflows kunnen creëren, acties kunnen activeren en verschillende machtigingsniveaus kunnen instellen voor verschillende rollen binnen een organisatie. Dit staat in contrast met meer algemene interne toolbouwers zoals Retool, aangezien Forest Admin zich uitsluitend richt op het maken van admin-panelen voor geavanceerde services.

Voorbeelden van de veelzijdigheid van Forest Admin zijn onder meer het helpen van fintech-bedrijven om te voldoen aan de KYC- en AML-regelgeving en het in staat stellen van e-commercebedrijven om terugbetalingen te beheren of verloren items op te sporen. De functionaliteit van het platform strekt zich uit tot gegevensfiltering en recordupdates, waardoor het algehele gegevensbeheerproces wordt vereenvoudigd.

Traditionele Forest Admin-klanten gebruiken een softwareagent die op hun servers is geïnstalleerd, waardoor gegevens kunnen worden gelezen en geopend via een API. Deze nieuwe cloudversie elimineert echter de noodzaak om het onderdeel op de server van een gebruiker te installeren. Met de juiste firewallregels en tunnelsoftware blijft de database veilig. “Er is geen duplicatie van gegevens; je brengt rechtstreeks wijzigingen aan in je database”, vult Munda aan.

De cloudgebaseerde versie van Forest Admin is bedoeld om tegemoet te komen aan een nieuw segment van potentiële klanten die afhankelijk zijn van hoogwaardige cloudservices. Het platform is al in de smaak gevallen bij operationeel gedreven bedrijven in de sectoren fintech, marktplaats, mobiliteit en gezondheidszorg. Hoewel winstgevendheid binnen handbereik blijft, ligt de onmiddellijke focus van het bedrijf op het verhogen van de omzet via dit nieuwe cloudgebaseerde aanbod.

