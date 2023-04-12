法国初创公司Forest Admin推出了其low-code平台的基于云的版本，旨在帮助用户构建高度适应性的后端管理面板。该平台通过简化为公司内不同运营团队创建可定制的管理面板，使开发团队能够更多地专注于他们的核心产品。

使用新的云版本，将 Forest Admin 集成到公司的 SQL 数据库中非常简单，并且可以立即管理业务运营。 “入职与商业智能工具非常相似，”Forest Admin 联合创始人兼首席执行官 Sandro Munda 说，同时还强调他们的平台是专门为产品数据交互而不是数据转换和分析量身定制的。

Forest Admin 还可以轻松地与 Stripe、Mixpanel 和 Intercom 等第三方服务集成，使用户能够创建工作流、触发操作并为组织内的不同角色设置不同的权限级别。这与更通用的内部工具构建器（如 Retool）形成对比，因为 Forest Admin 专注于为复杂服务创建管理面板。

Forest Admin 的多功能性示例包括帮助金融科技公司遵守 KYC 和 AML 法规，并使电子商务企业能够管理退款或追踪丢失的物品。该平台的功能扩展到数据过滤和记录更新，简化了整个数据管理流程。

传统的 Forest Admin 客户使用安装在其服务器上的软件代理，允许通过 API 读取和访问数据。然而，这个新的云版本消除了将组件安装在用户服务器上的需要。使用适当的防火墙规则和隧道软件，数据库保持安全。 “没有数据重复；您直接在数据库中进行更改，”Munda 补充道。

基于云的 Forest Admin 版本旨在迎合依赖高级云服务的新的潜在客户群。该平台已经受到金融科技、市场、移动和医疗保健领域运营驱动型企业的青睐。虽然盈利能力仍然触手可及，但公司的当务之急是通过这一基于云的新产品来增加收入。

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