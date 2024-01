Snyk sécurise son offre AppSec grâce à l'acquisition stratégique d'Helios

Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à améliorer ses prouesses en matière de sécurité des applications, la célèbre entreprise de sécurité centrée sur les développeurs, Snyk, a récemment confirmé son acquisition d' Helios. Cette startup basée à Tel Aviv est spécialisée dans l'aide aux développeurs pour identifier et résoudre les problèmes de leurs microservices pendant la production. L'accord souligne l'engagement de Snyk à consolider sa nouvelle plate-forme de protection des applications, AppRisk, en fournissant un service de sécurité plus intégré à la fois au stade du développement et pendant l'exploitation en production.

La start-up Helios, qui a obtenu un financement de 5 millions de dollars en 2022, n’a pas cherché de financement supplémentaire par la suite. Ce tour de table a été mené conjointement par Amiti VC et Entrée Capital. Les résultats financiers de l'acquisition n'ont pas été divulgués publiquement.

Cette acquisition marque ainsi la deuxième incursion de Snyk dans l'acquisition de sociétés dans ce domaine, après l'achat d'Enso Security en juin 2023. Cette consolidation annonce une tendance plus large au sein du secteur où les principaux acteurs se procurent des solutions ciblées, souvent à un prix important, alors que les entreprises s'activent cherchent à minimiser et à consolider leurs dépenses.

L'un des résultats les plus prometteurs de l'acquisition est peut-être l'intégration potentielle du service de découverte d'applications de bout en bout d'Helios et de ses outils de collecte de données d'exécution basés sur OpenTelemetry dans le service AppRisk de Snyk.

À propos de l'acquisition, Peter McKay, PDG de Snyk, a souligné que le rythme et la complexité toujours croissants du développement de logiciels ont permis aux clients de réaliser d'énormes gains de productivité, malgré des appréhensions accrues en matière de risque et de sécurité. L'objectif principal de l'intégration d'Helios dans la grande famille Snyk est de répondre à ces préoccupations valables et de faire évoluer le marché avec leur vision ASPM et leur solution améliorée.