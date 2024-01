Snyk garante oferta de AppSec por meio da aquisição estratégica da Helios

Em um movimento estratégico para aprimorar suas proezas em segurança de aplicativos, a muito elogiada empresa de segurança centrada no desenvolvedor, Snyk, confirmou recentemente a aquisição da Helios. Esta startup com sede em Tel Aviv é especializada em ajudar desenvolvedores a identificar e resolver problemas em seus microsserviços durante a produção. O acordo ressalta o compromisso da Snyk em solidificar sua recém-introduzida plataforma de proteção de aplicativos, AppRisk, fornecendo um serviço de segurança mais integrado tanto na fase de desenvolvimento quanto durante a operação em produção.

A elogiada startup Helios, que garantiu financiamento de US$ 5 milhões em 2022, não buscou mais financiamento depois disso. Esta rodada inicial foi conduzida em conjunto pela Amiti VC e Entrée Capital. Os dados financeiros da aquisição não foram divulgados publicamente.

Esta aquisição marca assim a segunda incursão da Snyk na aquisição de empresas neste domínio, após a compra da Enso Security em junho de 2023. Esta consolidação anuncia uma tendência maior no setor, onde os principais intervenientes estão a adquirir soluções direcionadas, muitas vezes com descontos significativos, à medida que as empresas ativamente procuram minimizar e consolidar os seus gastos.

Talvez um dos resultados mais promissores da aquisição seja a integração potencial do serviço de descoberta de aplicativos ponta a ponta da Helios e suas ferramentas de coleta de dados em tempo de execução baseadas em OpenTelemetry no serviço AppRisk da Snyk.

Ao elaborar sobre a aquisição, Peter McKay, CEO da Snyk, destacou que o ritmo e a complexidade cada vez maiores do desenvolvimento de software fizeram com que os clientes obtivessem enormes ganhos de produtividade, embora com riscos aumentados e apreensões de segurança. O objetivo principal de incorporar a Helios na família Snyk é abordar essas preocupações válidas e evoluir o mercado com sua visão ASPM e solução aprimorada.