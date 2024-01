Snyk protegge l'offerta AppSec attraverso l'acquisizione strategica di Helios

In una mossa strategica per migliorare la propria capacità di sicurezza delle applicazioni, la tanto decantata azienda di sicurezza incentrata sugli sviluppatori, Snyk, ha recentemente confermato l'acquisizione di Helios. Questa startup con sede a Tel Aviv è specializzata nell'aiutare gli sviluppatori a identificare e risolvere i problemi nei loro microservizi durante la produzione. L'accordo sottolinea l'impegno di Snyk nel consolidare la sua nuova piattaforma di protezione delle app, AppRisk, fornendo un servizio di sicurezza più integrato sia in fase di sviluppo che durante il funzionamento in produzione.

La lodata startup Helios, che si è assicurata finanziamenti per un importo di 5 milioni di dollari nel 2022, da allora in poi non ha cercato ulteriori finanziamenti. Questo round iniziale è stato guidato congiuntamente da Amiti VC ed Entrée Capital. I dati finanziari dell'acquisizione non sono stati resi pubblici.

Questa acquisizione segna quindi la seconda incursione di Snyk nell'acquisizione di aziende in questo settore, dopo l'acquisto di Enso Security nel giugno 2023. Questo consolidamento preannuncia una tendenza più ampia all'interno del settore in cui i principali attori si procurano soluzioni mirate, spesso con un notevole ribasso, mentre le imprese attivamente cercare di minimizzare e consolidare la propria spesa.

Forse uno dei risultati più promettenti dell'acquisizione è la potenziale integrazione del servizio di rilevamento delle applicazioni end-to-end di Helios e dei suoi strumenti di raccolta dati runtime basati su OpenTelemetry nel servizio AppRisk di Snyk.

Analizzando l'acquisizione, Peter McKay, CEO di Snyk, ha sottolineato che il ritmo sempre crescente e la complessità dello sviluppo del software hanno visto i clienti ottenere enormi guadagni di produttività, anche se con maggiori rischi e timori per la sicurezza. L’obiettivo principale di incorporare Helios nella più ampia famiglia Snyk è affrontare queste valide preoccupazioni e far evolvere il mercato con la loro visione ASPM e una soluzione migliorata.