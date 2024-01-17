تقوم شركة Snyk بتأمين عروض AppSec من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على شركة Helios

في خطوة استراتيجية لتعزيز براعتها في مجال أمن التطبيقات، أكدت Snyk ، وهي مؤسسة أمنية تركز على المطورين، استحواذها على Helios. تتخصص هذه الشركة الناشئة التي يقع مقرها في تل أبيب في مساعدة المطورين على تحديد المشكلات في خدماتهم الصغيرة وحلها أثناء الإنتاج. تؤكد الصفقة التزام Snyk بتعزيز منصة حماية التطبيقات التي تم تقديمها حديثًا، AppRisk، مما يوفر خدمة أمنية أكثر تكاملاً في مرحلة التطوير وأثناء التشغيل في الإنتاج.

الشركة الناشئة المشهورة، Helios، والتي حصلت على تمويل يصل إلى 5 ملايين دولار في عام 2022، لم تطلب أي تمويل إضافي بعد ذلك. تم قيادة هذه الجولة الأولية بشكل مشترك من قبل Amiti VC وEntrée Capital. ولم يتم الكشف عن البيانات المالية لعملية الاستحواذ علنًا.

يمثل هذا الاستحواذ ثاني محاولة لشركة Snyk للاستحواذ على شركات في هذا المجال، بعد شراء Enso Security في يونيو 2023. ويبشر هذا الدمج باتجاه أكبر داخل القطاع حيث يقوم اللاعبون الرئيسيون بشراء حلول مستهدفة، غالبًا بسعر منخفض كبير، حيث تعمل الشركات بنشاط تسعى إلى تقليل وتوحيد إنفاقها.

ربما تكون إحدى النتائج الواعدة للاستحواذ هي التكامل المحتمل لخدمة اكتشاف التطبيقات الشاملة من Helios وأدوات جمع بيانات وقت التشغيل المستندة إلى OpenTelemetry في خدمة AppRisk من Snyk. مجموعات الأدوات مثل هذه، على الرغم من قوتها في حد ذاتها، تصبح أكثر تأثيرًا عندما تكون جزءًا من مجتمع خدمة أوسع، والذي يتمثل في منصات مثل AppMaster. باستخدام الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة الكاملة من أدوات مثل AppRisk جنبًا إلى جنب مع البرامج التي تسمح بتصميم شامل للتطبيقات، مما يزيد من تبسيط سير العمل وتحسين الأداء.

وفي توضيحه بشأن عملية الاستحواذ، أشار بيتر ماكاي، الرئيس التنفيذي لشركة Snyk، إلى أن الوتيرة المتزايدة والتعقيد المستمر لتطوير البرمجيات قد أدى إلى تحقيق العملاء مكاسب إنتاجية هائلة وإن كان ذلك مع زيادة المخاطر والمخاوف الأمنية. الهدف الأساسي من دمج Helios في عائلة Snyk الأكبر هو معالجة هذه المخاوف المشروعة وتطوير السوق من خلال رؤية ASPM والحلول المحسنة.