Snyk обеспечивает безопасность предложения AppSec благодаря стратегическому приобретению Helios

В рамках стратегического шага по повышению уровня безопасности приложений хваленая компания по обеспечению безопасности, ориентированная на разработчиков, Snyk, недавно подтвердила приобретение Helios. Этот стартап из Тель-Авива специализируется на оказании помощи разработчикам в выявлении и устранении проблем в их микросервисах во время производства. Сделка подчеркивает стремление Snyk укрепить свою недавно представленную платформу защиты приложений AppRisk, предоставляющую более интегрированную службу безопасности как на этапе разработки, так и во время эксплуатации.

Прославленный стартап Helios, получивший финансирование в размере 5 миллионов долларов еще в 2022 году, после этого не искал дальнейшего финансирования. Этот посевной раунд был организован совместно Amiti VC и Entrée Capital. Финансовые результаты приобретения публично не разглашаются.

Таким образом, это приобретение знаменует собой вторую попытку Snyk приобрести компании в этой области после покупки Enso Security в июне 2023 года. Эта консолидация знаменует собой более широкую тенденцию в секторе, где крупные игроки приобретают целевые решения, часто со значительной скидкой, поскольку предприятия активно стремятся минимизировать и консолидировать свои расходы.

Возможно, одним из наиболее многообещающих результатов приобретения является потенциальная интеграция службы комплексного обнаружения приложений Helios и ее инструментов сбора данных во время выполнения на основе OpenTelemetry в сервис AppRisk Snyk. Подобные наборы инструментов, хотя они и мощны сами по себе, становятся еще более эффективными, когда становятся частью более широкого сообщества сервисов, примером которого являются такие платформы, как AppMaster. Благодаря no-code платформам, таким как AppMaster, разработчики могут в полной мере воспользоваться преимуществами таких инструментов, как AppRisk, в сочетании с программным обеспечением, которое позволяет комплексно разрабатывать приложения, дополнительно оптимизируя рабочий процесс и оптимизируя производительность.

Рассказывая о приобретении, Питер Маккей, генеральный директор Snyk, отметил, что постоянно растущие темпы и сложность разработки программного обеспечения привели к тому, что клиенты добились огромного повышения производительности, хотя и с повышенными опасениями по поводу рисков и безопасности. Основная цель включения Helios в более крупную семью Snyk — решить эти актуальные проблемы и развивать рынок с помощью своего видения ASPM и улучшенного решения.