Snyk, Helios'un Stratejik Olarak Satın Alınması Yoluyla AppSec Teklifini Güvenceye Aldı

Çok övülen geliştirici merkezli güvenlik kuruluşu Snyk, uygulama güvenliği yeteneğini geliştirmeye yönelik stratejik bir hamleyle, yakın zamanda Helios satın aldığını doğruladı. Tel Aviv merkezli bu girişim, geliştiricilerin üretim sırasında mikro hizmetlerindeki sorunları tespit etmelerine ve çözmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır. Anlaşma, Snyk'in yeni tanıtılan uygulama koruma platformu AppRisk'i sağlamlaştırma ve hem geliştirme aşamasında hem de üretim aşamasında daha entegre bir güvenlik hizmeti sağlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

2022'de 5 milyon dolarlık fon sağlayan, övgüyle karşılanan girişim Helios, daha sonra başka bir fon aramadı. Bu tohum turu Amiti VC ve Entrée Capital tarafından ortaklaşa yürütüldü. Satın almanın mali verileri kamuya açıklanmadı.

Bu satın alma, Haziran 2023'te Enso Security'nin satın alınmasının ardından Snyk'in bu alandaki şirketleri satın alma yönündeki ikinci adımına işaret ediyor. Bu birleşme, büyük oyuncuların, işletmelerin aktif olarak aktif olması nedeniyle genellikle önemli bir indirimle hedeflenen çözümleri satın aldığı sektörde daha büyük bir eğilimin habercisidir. Harcamalarını en aza indirmeye ve birleştirmeye çalışın.

Belki de satın almanın en umut verici sonuçlarından biri, Helios'un uçtan uca uygulama keşif hizmetinin ve OpenTelemetry tabanlı çalışma zamanı veri toplama araçlarının Snyk'in AppRisk hizmetine potansiyel entegrasyonudur. Bunun gibi araç setleri kendi başlarına güçlü olsalar da, AppMaster gibi platformların örneklediği daha geniş bir hizmet topluluğunun parçası olduklarında daha da etkili hale gelirler. AppMaster gibi kodsuz platformlar sayesinde geliştiriciler, kapsamlı uygulama tasarımına olanak tanıyan, iş akışlarını daha da kolaylaştıran ve performansı optimize eden yazılımla birlikte AppRisk gibi araçların tüm avantajlarından yararlanabilirler.

Satın almayla ilgili ayrıntılı bilgi veren Snyk CEO'su Peter McKay, yazılım geliştirmenin giderek artan hızı ve karmaşıklığının, artan risk ve güvenlik endişeleriyle de olsa müşterilerin muazzam üretkenlik kazanımları elde ettiğini gösterdiğine dikkat çekti. Helios'u daha büyük Snyk ailesine dahil etmenin temel amacı, bu geçerli kaygıların üstesinden gelmek ve ASPM vizyonu ve geliştirilmiş çözümüyle pazarı geliştirmektir.