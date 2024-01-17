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Snyk 通过战略收购 Helios 来确保 AppSec 产品的安全

Jan 17, 2024
Snyk 通过战略收购 Helios 来确保 AppSec 产品的安全

为了增强其应用程序安全能力，备受赞誉的以开发人员为中心的安全企业Snyk最近确认收购了Helios 。这家总部位于特拉维夫的初创公司专门帮助开发人员在生产过程中识别和解决微服务中的问题。该交易强调了 Snyk 致力于巩固其新推出的应用程序保护平台 AppRisk，在开发阶段和生产运营过程中提供更加集成的安全服务。

这家备受赞誉的初创公司 Helios 于 2022 年获得了 500 万美元的融资，此后没有寻求任何进一步的融资。本轮种子轮由 Amiti VC 和 Entrée Capital 联合推动。此次收购的财务状况并未公开披露。

因此，此次收购标志着 Snyk 继 2023 年 6 月收购 Enso Security 后第二次涉足收购该领域的公司。这次整合预示着该行业的一个更大趋势，即随着企业积极采购，主要参与者通常会大幅降价采购有针对性的解决方案。寻求最小化和整合他们的支出。

此次收购最有希望的成果之一可能是 Helios 的端到端应用程序发现服务及其基于 OpenTelemetry 的运行时数据收集工具可能集成到 Snyk 的 AppRisk 服务中。诸如此类的工具集虽然本身就很强大，但当成为更广泛的服务社区（例如AppMaster等平台）的一部分时，其影响力就会变得更大。借助AppMaster无代码平台，开发人员可以充分利用 AppRisk 等工具与软件相结合，进行全面的应用程序设计，进一步简化工作流程并优化性能。

Snyk 首席执行官 Peter McKay 在详细阐述此次收购时指出，软件开发的速度和复杂性不断加快，客户的生产力得到了巨大的提高，尽管风险和安全担忧也随之增加。将 Helios 纳入更大的 Snyk 系列的核心目标是解决这些有效的问题，并通过其 ASPM 愿景和改进的解决方案发展市场。

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