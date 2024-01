In een strategische zet om zijn bekwaamheid op het gebied van applicatiebeveiliging te vergroten, heeft de veelgeprezen, op ontwikkelaars gerichte beveiligingsonderneming Snyk onlangs de overname van Helios bevestigd. Deze in Tel Aviv gevestigde startup is gespecialiseerd in het helpen van ontwikkelaars bij het identificeren en oplossen van problemen in hun microservices tijdens de productie. De deal onderstreept de toewijding van Snyk om zijn nieuw geïntroduceerde app-beveiligingsplatform, AppRisk, te versterken en een meer geïntegreerde beveiligingsdienst te bieden, zowel in de ontwikkelingsfase als tijdens de productie.

De veelgeprezen startup Helios, die in 2022 een financiering van $5 miljoen binnenhaalde, zocht daarna geen verdere financiering meer. Deze zaadronde werd gezamenlijk aangestuurd door Amiti VC en Entrée Capital. De financiële gegevens van de overname zijn niet openbaar gemaakt.

Deze overname markeert dus Snyk's tweede poging om bedrijven op dit gebied over te nemen, na de aankoop van Enso Security in juni 2023. Deze consolidatie luidt een grotere trend in de sector in, waar grote spelers gerichte oplossingen aanschaffen, vaak tegen een aanzienlijke korting, terwijl ondernemingen actief proberen hun uitgaven te minimaliseren en te consolideren.

Misschien wel een van de meest veelbelovende resultaten van de overname is de potentiële integratie van Helios' end-to-end applicatie-ontdekkingsservice en de op OpenTelemetry gebaseerde runtime-gegevensverzamelingstools in Snyk's AppRisk-service. Dergelijke toolsets zijn op zichzelf weliswaar krachtig, maar hebben nog meer impact als ze deel uitmaken van een bredere servicegemeenschap, zoals blijkt uit platforms als AppMaster. Met no-code-platforms zoals AppMaster kunnen ontwikkelaars optimaal profiteren van tools als AppRisk in combinatie met software die een uitgebreid applicatieontwerp mogelijk maakt, hun workflow verder stroomlijnt en de prestaties optimaliseert.

Voortbordurend op de overname wees Peter McKay, CEO van Snyk, erop dat het steeds toenemende tempo en de steeds toenemende complexiteit van de softwareontwikkeling ertoe heeft geleid dat klanten enorme productiviteitswinsten hebben geboekt, zij het met toenemende zorgen over risico's en beveiliging. Het kerndoel van het opnemen van Helios in de grotere Snyk-familie is het aanpakken van deze terechte zorgen en het ontwikkelen van de markt met hun ASPM-visie en verbeterde oplossing.