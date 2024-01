Snyk sichert sich AppSec-Angebot durch die strategische Übernahme von Helios

In einem strategischen Schritt zur Verbesserung seiner Anwendungssicherheitskompetenz bestätigte das viel gepriesene entwicklerorientierte Sicherheitsunternehmen Snyk kürzlich die Übernahme von Helios. Dieses in Tel Aviv ansässige Startup ist darauf spezialisiert, Entwicklern dabei zu helfen, Probleme in ihren Microservices während der Produktion zu erkennen und zu lösen. Der Deal unterstreicht das Engagement von Snyk, seine neu eingeführte App-Schutzplattform AppRisk zu festigen und einen stärker integrierten Sicherheitsdienst sowohl in der Entwicklungsphase als auch während des Betriebs in der Produktion bereitzustellen.

Das gefeierte Startup Helios, das sich bereits im Jahr 2022 eine Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar sicherte, suchte danach keine weitere Finanzierung mehr an. Diese Seed-Runde wurde gemeinsam von Amiti VC und Entrée Capital vorangetrieben. Die Finanzdaten der Übernahme wurden nicht öffentlich bekannt gegeben.

Nach dem Kauf von Enso Security im Juni 2023 markiert diese Übernahme somit den zweiten Vorstoß von Snyk in die Übernahme von Unternehmen in diesem Bereich. Diese Konsolidierung kündigt einen größeren Trend in der Branche an, in dem große Akteure gezielte Lösungen oft zu einem erheblichen Preisnachlass beschaffen, während Unternehmen aktiv sind versuchen, ihre Ausgaben zu minimieren und zu konsolidieren.

Eines der vielversprechenderen Ergebnisse der Übernahme ist möglicherweise die mögliche Integration des End-to-End-Anwendungserkennungsdienstes von Helios und seiner OpenTelemetry-basierten Laufzeitdatenerfassungstools in den AppRisk-Dienst von Snyk. Toolsets wie diese sind zwar für sich genommen leistungsstark, werden aber noch wirkungsvoller, wenn sie Teil einer breiteren Service-Community sind, wie beispielsweise Plattformen wie AppMaster. Mit No-Code-Plattformen wie AppMaster können Entwickler alle Vorteile von Tools wie AppRisk in Verbindung mit Software nutzen, die ein umfassendes Anwendungsdesign ermöglicht, ihren Arbeitsablauf weiter rationalisiert und die Leistung optimiert.

Peter McKay, CEO von Snyk, erläuterte die Übernahme und wies darauf hin, dass die immer schnellere und komplexere Softwareentwicklung dazu geführt hat, dass Kunden enorme Produktivitätssteigerungen erzielt haben, wenn auch mit zunehmenden Risiko- und Sicherheitsbedenken. Das Hauptziel der Integration von Helios in die größere Snyk-Familie besteht darin, diese berechtigten Bedenken anzugehen und den Markt mit seiner ASPM-Vision und verbesserten Lösung weiterzuentwickeln.