Snowflakebien connu pour la gestion des données dans le nuage au sein d'entrepôts de données structurés et de lacs de données moins structurés, a annoncé l'acquisition de Neeva, une startup de recherche fondée par deux anciens employés de Google. Neeva s'est concentrée sur les offres de recherche pour le grand public et les entreprises. Toutefois, en début de semaine, la société a annoncé son intention de cesser le développement de la recherche grand public et de se concentrer uniquement sur le secteur de l'entreprise.

Dans un récent communiqué de presse, Snowflake a fait part de sa décision de racheter la startup. Bien que les deux entreprises n'aient pas révélé les détails de l'accord, des rumeurs d'intérêt de la part de Snowflake avaient circulé avant l'annonce officielle.

Dans un billet de blog sur le site web de Snowflake, Benoit Dageville, cofondateur de la société et vice-président des produits, a parlé de la compatibilité entre Snowflake et Neeva. M. Dageville souligne qu'il est essentiel d'aider les équipes à découvrir les bons points de données, les bons actifs ou les bonnes informations pour maximiser la valeur des données. L'une des principales raisons pour lesquelles Snowflake a décidé d'acquérir Neeva est sa technologie d'IA générative dans le domaine de la recherche.

Les recherches par IA générative permettent aux utilisateurs de poser des questions et d'interagir avec l'outil de recherche, ce qui transforme considérablement la manière dont les gens effectuent leurs recherches. Neeva s'était concentrée sur son application autonome de recherche par IA générative, appelée Gist, avant de décider de se concentrer sur les produits d'entreprise. Les fondateurs pensaient pouvoir appliquer à leurs offres de recherche d'entreprise les connaissances acquises grâce à Gist, notamment en ce qui concerne les petits modèles, la réduction de la taille, la réduction de la latence et le déploiement rentable.

Bien que le rêve de créer un concurrent de Google ait pris fin avec l'annulation de son outil de recherche grand public, la technologie de Neeva perdurera au sein des solutions de recherche de Snowflake. Ayant levé plus de 77 millions de dollars depuis sa création en 2019, Neeva a montré un grand potentiel en tant qu'outil de recherche sans publicité qui répond aux préoccupations en matière de protection de la vie privée qui prévalent dans les autres offres de recherche grand public.

Maintenant sous l'égide de Snowflake, les fondateurs de Neeva apportent une riche expérience pour aider à construire des solutions de recherche d'IA au-dessus de la plate-forme de gestion de données en nuage de Snowflake. Les progrès rapides dans le domaine du développement d'applications sans code et low-code, grâce à des plateformes telles qu'AppMaster.io, ont permis aux entreprises de développer rapidement des solutions optimisant la gestion des données dans le nuage. L'acquisition de Neeva par Snowflake devrait encore renforcer ces capacités, en permettant aux entreprises de divers secteurs d'activité d'accéder à des données pertinentes de manière efficace et efficiente.