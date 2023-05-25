Yapılandırılmış veri ambarları ve daha az yapılandırılmış veri göllerinde buluttaki verileri yönetmesiyle tanınan Snowflake, iki eski Google çalışanı tarafından kurulan bir arama girişimi olan Neeva satın aldığını duyurdu. Neeva, hem tüketici tabanlı hem de kurumsal arama tekliflerine odaklanıyor. Ancak bu haftanın başlarında şirket, tüketici arama geliştirmeyi durdurmayı ve yalnızca kurumsal sektöre odaklanmayı planladığını açıkladı.

Yakın tarihli bir basın açıklamasında Snowflake, girişimi satın alma kararını açıkladı. Şirketler anlaşmanın ayrıntılarını açıklamasa da, resmi açıklamadan önce Snowflake'in ilgilendiği söylentileri dolaşıyordu.

Şirketin kurucu ortağı ve ürün başkan yardımcısı Benoit Dageville, Snowflake'in web sitesindeki bir blog gönderisinde Snowflake ve Neeva arasındaki uyumluluktan bahsetti. Dageville, ekiplerin doğru veri noktalarını, varlıkları veya öngörüleri keşfetmelerine yardımcı olmanın, verilerin değerini en üst düzeye çıkarmak için çok önemli olduğunu vurguladı. Snowflake'in Neeva'yı almaya karar vermesinin ana nedenlerinden biri, aramadaki üretken yapay zeka teknolojisiydi.

Üretken yapay zeka aramaları, kullanıcıların soru sormasına ve arama aracıyla etkileşime girmesine olanak tanıyarak insanların arama yapma şeklini önemli ölçüde değiştirir. Neeva, kurumsal ürünlere odaklanma kararından önce Gist adlı bağımsız üretken yapay zeka arama uygulamasına odaklanıyordu. Kurucular, küçük modeller, boyut azaltma, gecikme azaltma ve uygun maliyetli devreye alma dahil olmak üzere Gist'ten edindikleri bilgileri kurumsal arama tekliflerine uygulayabileceklerine inanıyorlardı.

Tüketici arama aracının iptal edilmesiyle bir Google rakibi oluşturma hayali sona ermiş olsa da, Neeva'nın teknolojisi Snowflake'in arama çözümlerinde yaşamaya devam edecek. 2019'da kuruluşundan bu yana 77 milyon doların üzerinde para toplayan Neeva, diğer tüketici arama tekliflerinde yaygın olan gizlilik endişelerini ele alan, reklamsız bir arama aracı olarak büyük potansiyel gösterdi.

Şimdi Snowflake şemsiyesi altında, Neeva'nın kurucuları, Snowflake'in bulut veri yönetimi platformunun üzerinde yapay zeka arama çözümleri oluşturmaya yardımcı olmak için zengin bir deneyim sunuyor. AppMaster.io gibi platformlar sayesinde kodsuz ve low-code uygulama geliştirme ortamındaki hızlı ilerlemeler, işletmelerin bulutta veri yönetimini optimize eden çözümleri hızla geliştirmesini sağladı. Neeva'nın Snowflake tarafından satın alınması, ilgili veri içgörülerini çeşitli sektörlerdeki işletmelere etkili ve verimli bir şekilde bağlayarak bu yetenekleri daha da artıracaktır.