Snowflake, компания известная управлением данными в облаке в рамках структурированных хранилищ данных и менее структурированных озер данных, объявила о приобретении Neeva, поискового стартапа, основанного двумя бывшими сотрудниками Google. Neeva фокусировалась как на потребительских, так и на корпоративных поисковых предложениях. Однако ранее на этой неделе компания объявила о планах прекратить разработку потребительского поиска и сосредоточиться исключительно на корпоративном секторе.

В недавнем пресс-релизе компания Snowflake сообщила о своем решении приобрести стартап. Хотя компании не раскрыли специфику сделки, слухи о заинтересованности Snowflake ходили еще до официального объявления.

В сообщении в блоге на сайте Snowflake Бенуа Дагевиль, соучредитель компании и вице-президент по продуктам, рассказал о совместимости Snowflake и Neeva. Дагевиль подчеркнул, что помощь командам в обнаружении нужных точек данных, активов или инсайтов имеет решающее значение для максимизации ценности данных. Одной из основных причин, по которой компания Snowflake решила приобрести Neeva, стала технология генеративного искусственного интеллекта в поиске.

Генеративный ИИ в поиске позволяет пользователям задавать вопросы и взаимодействовать с поисковым инструментом, существенно меняя способ поиска. До того как компания Neeva решила сосредоточиться на корпоративных продуктах, она занималась разработкой отдельного приложения для поиска с помощью генеративного ИИ под названием Gist. Основатели полагали, что смогут применить знания, полученные в Gist, включая небольшие модели, уменьшение размера, снижение задержки и экономически эффективное развертывание, в своих предложениях по корпоративному поиску.

Хотя мечта о создании конкурента Google может закончиться с отменой их инструмента потребительского поиска, технология Neeva будет жить в поисковых решениях Snowflake. Привлекшая более 77 миллионов долларов с момента своего основания в 2019 году, компания Neeva продемонстрировала большой потенциал в качестве инструмента поиска без рекламы, который решал проблемы конфиденциальности, распространенные в других предложениях потребительского поиска.

Теперь под зонтиком Snowflake основатели Neeva обладают богатым опытом, чтобы помочь создать поисковые решения с искусственным интеллектом на базе облачной платформы управления данными Snowflake. Быстрый прогресс в области разработки no-code и low-code приложений благодаря таким платформам, как AppMaster.io, позволяет компаниям быстро разрабатывать решения, оптимизирующие управление данными в облаке. Приобретение компанией Snowflake компании Neeva, вероятно, еще больше расширит эти возможности, обеспечивая эффективное и действенное использование актуальных данных для предприятий различных отраслей.