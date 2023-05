Snowflake, bekend om het beheer van data in de cloud binnen gestructureerde datawarehouses en minder gestructureerde data lakes, heeft de overname aangekondigd van Neeva, een search startup opgericht door twee voormalige Google medewerkers. Neeva heeft zich gericht op zowel consumenten- als bedrijfszoekopdrachten. Eerder deze week verklaarde het bedrijf echter plannen te hebben om de ontwikkeling van search voor consumenten te staken en zich uitsluitend te concentreren op de bedrijfssector.

In een recent persbericht onthulde Snowflake zijn beslissing om de startup te kopen. Hoewel de bedrijven de details van de deal niet bekendmaakten, circuleerden er al geruchten over interesse van Snowflake vóór de officiële aankondiging.

In een blogpost op de website van Snowflake sprak Benoit Dageville, medeoprichter en VP van producten van het bedrijf, over de compatibiliteit tussen Snowflake en Neeva. Dageville benadrukte dat het helpen van teams bij het ontdekken van de juiste datapunten, assets of inzichten cruciaal is voor het maximaliseren van de waarde van data. Een van de belangrijkste redenen voor Snowflake om Neeva over te nemen was hun generatieve AI-technologie voor zoekopdrachten.

Generatieve AI-zoekopdrachten stellen gebruikers in staat om vragen te stellen en interactie aan te gaan met de zoekfunctie, waardoor de manier waarop mensen zoeken aanzienlijk wordt veranderd. Neeva richtte zich op zijn zelfstandige generatieve AI-zoekapp Gist voordat het besloot zich te concentreren op zakelijke producten. De oprichters geloofden dat ze de met Gist opgedane kennis, waaronder kleine modellen, vermindering van de omvang, vermindering van de latentie en kosteneffectieve inzet, konden toepassen op hun zoekaanbod voor ondernemingen.

Hoewel de droom om een Google-concurrent te bouwen misschien voorbij is met de annulering van hun consumentenzoekmachine, zal de technologie van Neeva voortleven binnen de zoekoplossingen van Snowflake. Na meer dan 77 miljoen dollar te hebben opgehaald sinds de oprichting in 2019, heeft Neeva een groot potentieel laten zien als advertentievrije zoektool die de privacyproblemen aanpakt die overheersen in andere zoekaanbiedingen voor consumenten.

Nu onder de paraplu van Snowflake, brengen de oprichters van Neeva een schat aan ervaring mee om AI-zoekoplossingen te helpen bouwen bovenop het cloud data management platform van Snowflake. Snelle ontwikkelingen in het no-code en low-code app-ontwikkelingslandschap, met dank aan platforms zoals AppMaster.io, hebben bedrijven steeds meer in staat gesteld om snel oplossingen te ontwikkelen die het gegevensbeheer in de cloud optimaliseren. De overname van Neeva door Snowflake zal deze mogelijkheden waarschijnlijk verder versterken en relevante gegevensinzichten effectief en efficiënt verbinden met bedrijven in verschillende sectoren.