SnowflakeA Neeva, conhecida por gerir dados na nuvem em armazéns de dados estruturados e em lagos de dados menos estruturados, anunciou a aquisição da Neeva, uma empresa de pesquisa fundada por dois antigos funcionários da Google. A Neeva tem-se concentrado em ofertas de pesquisa para consumidores e empresas. No entanto, no início desta semana, a empresa declarou planos para cessar o desenvolvimento de pesquisas para consumidores e concentrar-se apenas no sector empresarial.

Num comunicado de imprensa recente, a Snowflake revelou a sua decisão de comprar a startup. Embora as empresas não tenham revelado os pormenores do negócio, os rumores sobre o interesse da Snowflake já circulavam antes do anúncio oficial.

Em um post no blog do site da Snowflake, Benoit Dageville, co-fundador da empresa e vice-presidente de produtos, falou sobre a compatibilidade entre a Snowflake e a Neeva. Dageville enfatizou que ajudar as equipas a descobrir os pontos de dados, os activos ou as informações certas é crucial para maximizar o valor dos dados. Uma das principais razões pelas quais a Snowflake decidiu adquirir a Neeva foi a sua tecnologia de IA generativa na pesquisa.

As pesquisas com IA generativa permitem que os utilizadores façam perguntas e interajam com a ferramenta de pesquisa, transformando significativamente a forma como as pessoas pesquisam. A Neeva estava a concentrar-se na sua aplicação de pesquisa de IA generativa autónoma, denominada Gist, antes de decidir concentrar-se em produtos empresariais. Os fundadores acreditavam que podiam aplicar os conhecimentos adquiridos com o Gist, incluindo modelos pequenos, redução do tamanho, redução da latência e implementação económica, às suas ofertas de pesquisa empresarial.

Embora o sonho de criar um concorrente para o Google possa ter terminado com o cancelamento da sua ferramenta de pesquisa para o consumidor, a tecnologia da Neeva continuará viva nas soluções de pesquisa da Snowflake. Tendo arrecadado mais de US $ 77 milhões desde sua fundação em 2019, a Neeva mostrou grande potencial como uma ferramenta de pesquisa sem anúncios que abordou as preocupações com a privacidade prevalecentes em outras ofertas de pesquisa do consumidor.

Agora sob o guarda-chuva da Snowflake, os fundadores da Neeva trazem uma vasta experiência para ajudar a construir soluções de pesquisa de IA sobre a plataforma de gerenciamento de dados em nuvem da Snowflake. Os rápidos avanços no cenário de desenvolvimento de aplicativos sem código e low-code, cortesia de plataformas como AppMaster.io, têm permitido cada vez mais que as empresas desenvolvam rapidamente soluções que otimizam o gerenciamento de dados na nuvem. É provável que a aquisição da Neeva pela Snowflake impulsione ainda mais essas capacidades, conectando percepções de dados relevantes a empresas de vários setores de forma eficaz e eficiente.