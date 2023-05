Snowflake, nota per la gestione dei dati nel cloud all'interno di data warehouse strutturati e data lake meno strutturati, ha annunciato l'acquisizione di Neeva, una startup di ricerca fondata da due ex dipendenti di Google. Neeva si è concentrata su offerte di ricerca sia a livello consumer che enterprise. Tuttavia, all'inizio di questa settimana, l'azienda ha dichiarato l'intenzione di cessare lo sviluppo della ricerca per i consumatori e di concentrarsi esclusivamente sul settore aziendale.

In un recente comunicato stampa, Snowflake ha rivelato la sua decisione di acquistare la startup. Sebbene le società non abbiano rivelato i dettagli dell'accordo, le voci di un interesse da parte di Snowflake erano circolate prima dell'annuncio ufficiale.

In un post sul blog del sito web di Snowflake, Benoit Dageville, cofondatore dell'azienda e vicepresidente dei prodotti, ha parlato della compatibilità tra Snowflake e Neeva. Dageville ha sottolineato che aiutare i team a scoprire i punti dati, le risorse o gli approfondimenti giusti è fondamentale per massimizzare il valore dei dati. Uno dei motivi principali per cui Snowflake ha deciso di acquisire Neeva è la sua tecnologia AI generativa nella ricerca.

Le ricerche di intelligenza artificiale generativa consentono agli utenti di porre domande e interagire con lo strumento di ricerca, trasformando in modo significativo il modo in cui le persone effettuano le ricerche. Prima di decidere di concentrarsi sui prodotti aziendali, Neeva si era concentrata sulla sua applicazione di ricerca generativa AI indipendente, chiamata Gist. I fondatori ritenevano di poter applicare le conoscenze acquisite con Gist, tra cui i modelli di piccole dimensioni, la riduzione delle dimensioni, la riduzione della latenza e la distribuzione economica, alle loro offerte di ricerca aziendali.

Sebbene il sogno di creare un concorrente di Google sia finito con la cancellazione dello strumento di ricerca per i consumatori, la tecnologia di Neeva continuerà a vivere nelle soluzioni di ricerca di Snowflake. Dopo aver raccolto oltre 77 milioni di dollari dalla sua fondazione nel 2019, Neeva ha mostrato un grande potenziale come strumento di ricerca senza pubblicità che affrontava i problemi di privacy prevalenti in altre offerte di ricerca per i consumatori.

Ora sotto l'ombrello di Snowflake, i fondatori di Neeva portano una grande esperienza per aiutare a costruire soluzioni di ricerca AI in cima alla piattaforma di gestione dei dati cloud di Snowflake. I rapidi progressi nel panorama dello sviluppo di app no-code e low-code, grazie a piattaforme come AppMaster.io, hanno permesso alle aziende di sviluppare rapidamente soluzioni che ottimizzano la gestione dei dati nel cloud. L'acquisizione di Neeva da parte di Snowflake probabilmente aumenterà ulteriormente queste capacità, collegando in modo efficace ed efficiente i dati rilevanti alle aziende di vari settori.