أعلنت Snowflake ، المشهورة بإدارة البيانات في السحابة داخل مستودعات البيانات المنظمة وبحيرات البيانات الأقل تنظيمًا ، عن استحواذها على Neeva ، وهي شركة بحث ناشئة أسسها اثنان من موظفي Google السابقين. تركز Neeva على كل من عروض البحث المستندة إلى المستهلك والشركات. ومع ذلك ، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت الشركة عن خطط لوقف تطوير بحث المستهلك والتركيز فقط على قطاع المؤسسات.

في بيان صحفي حديث ، كشفت Snowflake عن قرارها بشراء الشركة الناشئة. على الرغم من أن الشركات لم تكشف عن تفاصيل الصفقة ، إلا أنه تم تداول شائعات عن اهتمام Snowflake قبل الإعلان الرسمي.

في منشور مدونة على موقع Snowflake على الويب ، تحدث Benoit Dageville ، المؤسس المشارك للشركة ونائب الرئيس للمنتجات ، عن التوافق بين Snowflake و Neeva. أكد Dageville على أن مساعدة الفرق على اكتشاف نقاط البيانات أو الأصول أو الرؤى الصحيحة أمر بالغ الأهمية لتعظيم قيمة البيانات. كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار Snowflake الاستحواذ على Neeva هو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المولدة في البحث.

تمكّن عمليات البحث التوليدية بالذكاء الاصطناعي المستخدمين من طرح الأسئلة والتفاعل مع أداة البحث ، مما يغير بشكل كبير طريقة بحث الأشخاص. كانت Neeva تركز على تطبيق بحث AI قائم بذاته يسمى Gist قبل قرارها بالتركيز على منتجات المؤسسات. يعتقد المؤسسون أنه يمكنهم تطبيق المعرفة المكتسبة من Gist ، بما في ذلك النماذج الصغيرة وتقليل الحجم وتقليل زمن الوصول والنشر الفعال من حيث التكلفة ، إلى عروض البحث الخاصة بالمؤسسات الخاصة بهم.

على الرغم من أن حلم بناء منافس لـ Google قد انتهى مع إلغاء أداة البحث عن المستهلك الخاصة بهم ، فإن تقنية Neeva ستعيش داخل حلول البحث في Snowflake. بعد أن جمعت أكثر من 77 مليون دولار منذ تأسيسها في عام 2019 ، أظهرت Neeva إمكانات كبيرة كأداة بحث خالية من الإعلانات عالجت مخاوف الخصوصية السائدة في عروض بحث المستهلك الأخرى.

الآن تحت مظلة Snowflake ، يجلب مؤسسو Neeva ثروة من الخبرة للمساعدة في بناء حلول بحث بالذكاء الاصطناعي أعلى منصة إدارة البيانات السحابية في Snowflake. إن التطورات السريعة في مجال تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية low-code ، بفضل منصات مثل AppMaster.io ، مكّنت الشركات بشكل متزايد من تطوير الحلول بسرعة لتحسين إدارة البيانات في السحابة. من المرجح أن يؤدي استحواذ Snowflake على Neeva إلى زيادة تعزيز هذه القدرات ، وربط رؤى البيانات ذات الصلة بالشركات عبر مختلف الصناعات بفعالية وكفاءة.