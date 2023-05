SnowflakeNeeva, bekannt für die Verwaltung von Daten in der Cloud in strukturierten Data Warehouses und weniger strukturierten Data Lakes, hat die Übernahme von Neeva bekannt gegeben, einem von zwei ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründeten Such-Startup. Neeva hat sich auf Suchangebote sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen konzentriert. Anfang dieser Woche erklärte das Unternehmen jedoch, dass es die Entwicklung von Suchdiensten für Verbraucher einstellen und sich ausschließlich auf den Unternehmenssektor konzentrieren will.

In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung gab Snowflake seine Entscheidung bekannt, das Startup zu kaufen. Obwohl die Unternehmen die Einzelheiten des Geschäfts nicht bekannt gaben, kursierten bereits vor der offiziellen Ankündigung Gerüchte über ein Interesse von Snowflake.

In einem Blogbeitrag auf der Website von Snowflake sprach Benoit Dageville, Mitbegründer des Unternehmens und VP of Products, über die Kompatibilität zwischen Snowflake und Neeva. Dageville betonte, dass die Unterstützung von Teams bei der Suche nach den richtigen Datenpunkten, Assets oder Erkenntnissen entscheidend für die Maximierung des Wertes von Daten ist. Einer der Hauptgründe, warum Snowflake sich für die Übernahme von Neeva entschieden hat, war die generative KI-Technologie für die Suche.

Generative KI-Suchen ermöglichen es den Nutzern, Fragen zu stellen und mit dem Suchwerkzeug zu interagieren, wodurch sich die Art und Weise, wie Menschen suchen, erheblich verändert. Neeva hatte sich vor seiner Entscheidung, sich auf Unternehmensprodukte zu konzentrieren, auf seine eigenständige generative KI-Such-App namens Gist konzentriert. Die Gründer waren der Meinung, dass sie das von Gist gewonnene Wissen, einschließlich kleiner Modelle, Größenreduzierung, Verringerung der Latenzzeit und kosteneffiziente Bereitstellung, auf ihre Suchangebote für Unternehmen anwenden könnten.

Obwohl der Traum vom Aufbau eines Google-Konkurrenten mit der Einstellung des Suchtools für Privatkunden vorbei sein könnte, wird die Technologie von Neeva in den Suchlösungen von Snowflake weiterleben. Neeva, das seit seiner Gründung im Jahr 2019 über 77 Millionen US-Dollar eingeworben hat, hat großes Potenzial als werbefreies Suchtool gezeigt, das die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes ausräumt, die bei anderen Suchangeboten für Verbraucher vorherrschen.

Die Gründer von Neeva, die nun unter dem Dach von Snowflake arbeiten, bringen einen reichen Erfahrungsschatz mit, um KI-Suchlösungen auf der Cloud-Datenmanagement-Plattform von Snowflake aufzubauen. Die rasanten Fortschritte in der No-Code- und low-code App-Entwicklungslandschaft, die durch Plattformen wie AppMaster.io ermöglicht werden, haben es Unternehmen zunehmend ermöglicht, schnell Lösungen zur Optimierung des Datenmanagements in der Cloud zu entwickeln. Die Übernahme von Neeva durch Snowflake wird diese Fähigkeiten wahrscheinlich weiter steigern und Unternehmen in verschiedenen Branchen effektiv und effizient mit relevanten Dateneinblicken versorgen.