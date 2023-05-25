Snowflake以在结构化数据仓库和结构化程度较低的数据湖内管理云端数据而闻名于世，该公司已宣布收购Neeva ，这是一家由两名前谷歌员工创立的搜索初创公司。Neeva一直专注于基于消费者和企业的搜索产品。然而，本周早些时候，该公司宣布计划停止消费者搜索开发，只专注于企业领域。

在最近的一份新闻稿中，Snowflake透露了其收购这家初创公司的决定。虽然这两家公司没有透露交易的具体细节，但在正式宣布之前，关于Snowflake感兴趣的传言已经流传开来。

在Snowflake网站的一篇博文中，公司联合创始人兼产品副总裁Benoit Dageville谈到了Snowflake和Neeva之间的兼容性。Dageville强调，帮助团队发现正确的数据点、资产或洞察力，对于最大化数据的价值至关重要。Snowflake决定收购Neeva的主要原因之一是他们在搜索方面的生成性AI技术。

生成式人工智能搜索使用户能够提出问题并与搜索工具互动，大大改变了人们的搜索方式。Neeva在决定专注于企业产品之前，一直专注于其独立的生成式人工智能搜索应用，名为Gist 。创始人认为，他们可以将从Gist获得的知识，包括小型模型、缩小尺寸、减少延迟和低成本部署，应用到企业搜索产品中。

尽管随着谷歌消费者搜索工具的取消，建立谷歌竞争对手的梦想可能已经结束，但Neeva的技术将在Snowflake的搜索解决方案中继续存在。自2019年成立以来，Neeva已经筹集了超过7700万美元的资金，作为一个无广告的搜索工具，解决了其他消费者搜索产品中普遍存在的隐私问题，显示了巨大的潜力。

现在在Snowflake的保护伞下，Neeva的创始人带来了丰富的经验，帮助在Snowflake的云数据管理平台之上建立AI搜索解决方案。由于AppMaster.io等平台的出现，无代码和low-code 应用开发领域的快速发展，越来越多的企业能够快速开发解决方案，优化云端的数据管理。Neeva被Snowflake收购后，可能会进一步提升这些能力，将相关的数据洞察力有效和高效地连接到各行业的企业。