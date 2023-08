Dans le but de combler le fossé entre les fournisseurs d'API et les consommateurs, SmartBear a lancé sa dernière offre - SwaggerHub Portal. Cette dernière avancée est conçue pour stimuler l'adoption des API en permettant aux fournisseurs de créer des pages d'information personnalisées pour guider les consommateurs à travers l'intégration transparente des API.

L'idée maîtresse de SwaggerHub Portal est de fournir une plateforme permettant non seulement de concevoir et de documenter les API, mais aussi de les tester et de les expérimenter, en consolidant tous ces processus dans une infrastructure unique et rationalisée. L'écosystème SwaggerHub améliore la collaboration entre les équipes de toutes tailles et de toutes complexités, favorisant ainsi une expérience plus fluide pour les développeurs.

Le site SwaggerHub Portal s'articule parfaitement avec SwaggerHub, un outil de conception et de documentation d'API de premier plan. Il est également parfaitement synchronisé avec Explore, une autre création de SmartBear qui prend en charge les spécifications REST et événementielles en tant que client d'API.

En présentant ce nouveau lancement, Sean Butler, vice-président de la gestion des produits chez SmartBear, a exprimé son enthousiasme : "Alors que nous nous efforçons de créer un environnement de développement centré sur les API, nous continuons à aider les développeurs à surmonter les obstacles en matière de conception, de documentation, de test et d'adoption des API. La prolifération des API exige une meilleure découvrabilité et une meilleure intégration des fournisseurs. Pour répondre à cet appel, nous sommes ravis de présenter deux étapes pionnières - le site SwaggerHub Portal et son intégration étroite avec le site SwaggerHub Explore. Tous deux constituent des étapes dans notre parcours visant à garantir une expérience de premier ordre pour les développeurs via la plateforme SmartBear API Developer Lifecycle.

Le site SlashData ayant révélé que plus de 90 % des développeurs utilisent régulièrement des API, 69 % d'entre eux s'appuyant sur des API tierces, il est devenu impératif que les API soient facilement identifiables pour une mise en œuvre réussie. En mettant l'accent sur l'amélioration de la visibilité et la promotion de l'adoption, le site SwaggerHub Portal permet aux fournisseurs de simplifier l'accueil des clients et d'améliorer leur expérience.

Avec Portal, les développeurs peuvent désormais produire de la documentation à partir de leurs conceptions d'API sans avoir à changer de contexte, ce qui réduit le temps de mise sur le marché et augmente la découvrabilité et l'adoption des API. Qu'il s'agisse de code-first, de design-first ou d'hybride, les équipes de développement disposent d'un moyen facile de produire de la documentation via Explore, ce qui élimine la nécessité de créer de la documentation à partir de zéro, comme l'explique SmartBear.

