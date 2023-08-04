Компания SmartBear, стремясь сократить разрыв между поставщиками и потребителями API, представила свое новейшее предложение - SwaggerHub Portal. Это новейшее достижение призвано стимулировать внедрение API, позволяя поставщикам создавать персонализированные информационные страницы, которые помогут потребителям в процессе бесшовной интеграции API.

Главная идея SwaggerHub Portal заключается в том, чтобы предоставить платформу не только для разработки и документирования API, но и для тестирования и экспериментов с ними, объединив все эти процессы в единую оптимизированную инфраструктуру. Экосистема SwaggerHub способствует улучшению взаимодействия между командами любого масштаба и сложности, что повышает эффективность работы разработчиков.

SwaggerHub Portal прекрасно сочетается с SwaggerHub, ведущим инструментом проектирования и документирования API. Он также прекрасно синхронизируется с Explore, еще одним детищем SmartBear, поддерживающим REST и событийно-ориентированные спецификации в качестве клиента API.

Рассказывая о новом запуске, Sean Butler, вице-президент по управлению продуктами SmartBear, выразил свой энтузиазм: "Стремясь к созданию среды разработки, ориентированной на API, мы продолжаем помогать разработчикам преодолевать барьеры в области проектирования, документирования, тестирования и внедрения API. Распространение API требует более удобного поиска и внедрения провайдеров. В ответ на этот призыв мы с радостью представляем две вехи - сайт SwaggerHub Portal и его тесную интеграцию с сайтом SwaggerHub Explore. Оба эти события стали ступеньками на нашем пути к созданию наилучших условий для разработчиков на платформе SmartBear API Developer Lifecycle.

С учетом того, что, согласно данным сайта SlashData, более 90% разработчиков регулярно используют API, причем 69% из них опираются на API сторонних разработчиков, для успешного внедрения API стало необходимо, чтобы их можно было легко найти. Ориентируясь на повышение наглядности и стимулирование внедрения, SwaggerHub Portal позволяет провайдерам упростить работу с клиентами и улучшить их восприятие.

В сочетании с Portal разработчики теперь могут создавать документацию на основе своих проектов API без необходимости переключения контекста, что позволяет сократить время выхода на рынок и повысить узнаваемость API и его внедрение. Будь то код-первый, дизайн-первый или гибридный, команды разработчиков имеют возможность легко создавать документацию с помощью Explore, что избавляет их от необходимости создавать документацию с нуля, как объясняется на сайте SmartBear.

Аналогичным образом, такие платформы, как AppMaster, представляют собой новую парадигму разработки без кодаlow-code, в рамках которой разработчики могут создавать комплексные приложения, не обременяя себя тяжелым кодированием. Решения на базе AppMaster предназначены для автоматизации и оптимизации процесса разработки при создании качественных и масштабируемых приложений.