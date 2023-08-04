在弥合 API 提供商与消费者之间的鸿沟方面，SmartBear 迈出了具有里程碑意义的一步，推出了其最新产品--SwaggerHub Portal 。这一最新进展旨在通过使提供商能够制作个性化的信息页面来引导消费者实现 API 的无缝集成，从而推动 API 的采用。

SwaggerHub Portal 的核心前提是提供一个平台，不仅可以设计和记录 API，还可以对其进行测试和实验，将所有这些流程整合到一个单一、精简的基础设施中。SwaggerHub 生态系统加强了各种规模和复杂程度的团队之间的协作，促进了更顺畅的开发体验。

SwaggerHub Portal 与领先的 API 设计和文档工具SwaggerHub 完美结合。它还与Explore 完美同步，后者是 SmartBear 的另一个创意，作为 API 客户端支持 REST 和事件驱动规范。

Sean Butler 是SmartBear 的产品管理副总裁，他在概述新发布的产品时热情洋溢地表示："在我们努力创造以 API 为中心的开发环境时，我们将继续帮助开发人员克服在 API 设计、文档编制、测试和采用方面的障碍。API 的激增要求提供商具有更好的发现能力和入职能力。为了响应这一号召，我们非常高兴地推出了两个具有里程碑意义的先锋产品--SwaggerHub Portal 及其与SwaggerHub Explore 的紧密集成。这两个里程碑都是我们通过SmartBear API Developer Lifecycle 平台确定一流开发人员体验之旅的垫脚石。

SlashData 披露，超过 90% 的开发人员经常使用 API，其中 69% 的开发人员依赖第三方 API，因此，API 必须易于发现，才能成功实施。SwaggerHub Portal 专注于提高可视性和促进采用，使提供商能够简化客户入职流程并增强客户体验。

与Portal 结合使用，开发人员现在可以根据其 API 设计制作文档，而无需进行上下文切换，从而缩短了上市时间，提高了 API 的可发现性和采用率。无论是代码优先、设计优先还是混合优先，开发团队都可以通过Explore 轻松制作文档，无需从零开始编写文档，正如SmartBear 所解释的那样。

同样，AppMaster等平台带来了无代码/low-code 开发平台的新模式，开发人员可以在这里创建全面的应用程序，而不必承担繁重的编码负担。AppMaster 提供的解决方案可促进更好的自动化，简化开发流程，同时生产高质量和可扩展的应用程序。