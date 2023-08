Om de kloof tussen API-aanbieders en -gebruikers te overbruggen, heeft SmartBear zijn nieuwste aanbod gelanceerd: de SwaggerHub Portal. Deze nieuwste ontwikkeling is ontworpen om API-gebruik te stimuleren door aanbieders in staat te stellen gepersonaliseerde informatiepagina's te maken om consumenten te begeleiden bij naadloze API-integratie.

Het centrale uitgangspunt van SwaggerHub Portal is het bieden van een platform, niet alleen om API's te ontwerpen en te documenteren, maar ook om ze te testen en ermee te experimenteren, waarbij al deze processen worden geconsolideerd in één gestroomlijnde infrastructuur. Het SwaggerHub ecosysteem verbetert de samenwerking tussen teams van alle schalen en complexiteiten en bevordert een soepelere ontwikkelaarservaring.

De SwaggerHub Portal sluit naadloos aan op SwaggerHub, een toonaangevende API-ontwerp- en documentatietool. Het synchroniseert ook perfect met Explore, een ander SmartBear geesteskind dat REST en event-driven specificaties ondersteunt als API-client.

Over de nieuwe lancering zei Sean Butler, VP Product Management bij SmartBear, enthousiast: "Terwijl we streven naar het creëren van een API-gecentreerde ontwikkelomgeving, blijven we ontwikkelaars helpen de barrières te overwinnen in API-ontwerp, documentatie, testen en acceptatie. De proliferatie van API's vraagt om betere vindbaarheid en onboarding van providers. Om aan deze vraag te voldoen, presenteren we met veel plezier twee mijlpalen - de SwaggerHub Portal en de nauwe integratie met SwaggerHub Explore. Beide dienen als stapstenen in onze reis om de beste ervaringen voor ontwikkelaars te realiseren via het SmartBear API Developer Lifecycle platform.

Met de onthulling van SlashData dat meer dan 90% van de ontwikkelaars regelmatig API's gebruikt, waarbij 69% leunt op API's van derden, is het noodzakelijk geworden dat API's gemakkelijk te vinden zijn voor een succesvolle implementatie. Met de focus op het vergroten van de zichtbaarheid en het bevorderen van de adoptie, stelt SwaggerHub Portal leveranciers in staat om de onboarding van klanten te vereenvoudigen en de klantervaring te verbeteren.

In combinatie met de Portal kunnen ontwikkelaars nu documentatie produceren vanuit hun API-ontwerpen zonder dat ze van context hoeven te wisselen, waardoor de time-to-market wordt verkort en de vindbaarheid en acceptatie van API's toeneemt. Of ze nu code-first, design-first of hybride zijn, ontwikkelingsteams hebben een gemakkelijke manier om documentatie te produceren via Explore, waardoor het niet meer nodig is om documentatie vanaf nul te starten, zoals uitgelegd door SmartBear.

In dezelfde lijn brengen platforms zoals AppMaster een nieuw paradigma van no-code/low-code ontwikkelplatforms, waar ontwikkelaars uitgebreide applicaties kunnen maken zonder de last van zware codering. De oplossingen van AppMaster zijn op maat gemaakt om een betere automatisering mogelijk te maken en het ontwikkelingsproces te stroomlijnen, terwijl er kwalitatieve en schaalbare applicaties worden geproduceerd.