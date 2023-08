Um die Kluft zwischen API-Anbietern und -Verbrauchern zu überbrücken, hat SmartBear sein neuestes Angebot vorgestellt - SwaggerHub Portal. Diese neueste Entwicklung soll die Akzeptanz von APIs fördern, indem sie es Anbietern ermöglicht, personalisierte Informationsseiten zu erstellen, die Verbraucher durch eine nahtlose API-Integration führen.

Die zentrale Prämisse von SwaggerHub Portal besteht darin, eine Plattform bereitzustellen, auf der APIs nicht nur entworfen und dokumentiert, sondern auch getestet und ausprobiert werden können, wobei all diese Prozesse in einer einzigen, optimierten Infrastruktur zusammengefasst werden. Das SwaggerHub Ökosystem verbessert die Zusammenarbeit zwischen Teams aller Größenordnungen und Komplexitäten und fördert so eine reibungslosere Entwicklung.

SwaggerHub Portal lässt sich problemlos mit SwaggerHub, einem führenden API-Design- und Dokumentationswerkzeug, kombinieren. Es ist auch perfekt mit Explore synchronisiert, einer weiteren SmartBear-Entwicklung, die REST- und ereignisgesteuerte Spezifikationen als API-Client unterstützt.

Sean Butler, VP of Product Management bei SmartBear, äußerte sich begeistert über die Neueinführung: "In unserem Bestreben, eine API-zentrierte Entwicklungsumgebung zu schaffen, helfen wir Entwicklern weiterhin dabei, die Barrieren beim API-Design, der Dokumentation, dem Testen und der Einführung zu überwinden. Die zunehmende Verbreitung von APIs erfordert eine bessere Auffindbarkeit und Einbindung der Anbieter. Um dieser Forderung nachzukommen, freuen wir uns, zwei bahnbrechende Meilensteine vorstellen zu können - SwaggerHub Portal und seine enge Integration mit SwaggerHub Explore. Beide dienen als Sprungbretter auf unserem Weg, über die Plattform SmartBear API Developer Lifecycle erstklassige Erfahrungen für Entwickler zu schaffen.

Angesichts der Erkenntnis von SlashData, dass über 90 % der Entwickler regelmäßig APIs nutzen, wobei 69 % auf APIs von Drittanbietern zurückgreifen, ist es für eine erfolgreiche Implementierung unabdingbar, dass APIs leicht auffindbar sind. Mit seinem Schwerpunkt auf der Erhöhung der Sichtbarkeit und der Förderung der Akzeptanz ermöglicht es SwaggerHub Portal den Anbietern, das Onboarding von Kunden zu vereinfachen und die Kundenerfahrung zu verbessern.

In Verbindung mit Portal können Entwickler nun Dokumentationen aus ihren API-Entwürfen erstellen, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Unabhängig davon, ob sie Code-first, Design-first oder hybrid arbeiten, haben Entwicklungsteams eine einfache Möglichkeit, Dokumentation über Explore zu erstellen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, die Dokumentation bei Null zu beginnen, wie SmartBear erklärt.

Auf der gleichen Linie bringen Plattformen wie AppMaster ein neues Paradigma von No-Code- bzw.low-code -Entwicklungsplattformen mit sich, auf denen Entwickler umfassende Anwendungen erstellen können, ohne sich mit aufwändiger Kodierung belasten zu müssen. Die von AppMaster bereitgestellten Lösungen sind darauf zugeschnitten, eine bessere Automatisierung zu ermöglichen und den Entwicklungsprozess zu rationalisieren, während gleichzeitig qualitativ hochwertige und skalierbare Anwendungen erstellt werden.