في خطوة بارزة لسد الفجوة بين موفري API والمستهلكين ، أطلقت SmartBear أحدث عروضها - SwaggerHub Portal. تم تصميم هذا التقدم الأخير لتعزيز اعتماد واجهة برمجة التطبيقات من خلال تمكين مقدمي الخدمة من تصميم صفحات إعلامية مخصصة لتوجيه المستهلكين من خلال تكامل سلس لواجهة برمجة التطبيقات.

ترتكز الفرضية المركزية SwaggerHub Portal على توفير منصة ليس فقط لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات ، ولكن أيضًا لاختبارها وتجربتها ، ودمج كل هذه العمليات في بنية أساسية واحدة مبسطة. يعزز النظام البيئي SwaggerHub التعاون بين الفرق من جميع المستويات والتعقيدات ، مما يعزز تجربة مطور أكثر سلاسة.

تتشابك SwaggerHub Portal بشكل لا تشوبه شائبة مع SwaggerHub ، وهي أداة توثيق وتوثيق رائدة في واجهة برمجة التطبيقات. كما أنه يتزامن تمامًا مع Explore ، وهو من بنات أفكار SmartBear الأخرى التي تدعم REST والمواصفات التي تعتمد على الأحداث كعميل API.

في إطار تحديد الإطلاق الجديد ، أعرب Sean Butler ، نائب رئيس إدارة المنتجات في SmartBear ، عن حماسه ، بينما نسعى جاهدين نحو إنشاء بيئة تطوير تركز على واجهة برمجة التطبيقات ، نواصل مساعدة المطورين في التغلب على الحواجز في تصميم واجهة برمجة التطبيقات والتوثيق والاختبار والاعتماد. يستدعي تكاثر واجهات برمجة التطبيقات إمكانية اكتشاف أفضل وإعداد مقدمي الخدمة. للرد على هذه المكالمة ، يسعدنا أن نقدم معلمين رائدين - SwaggerHub Portal وتكاملها الوثيق مع SwaggerHub Explore. يعمل كلاهما كنقطة انطلاق في رحلتنا للتأكد من تجارب المطور الرئيسية عبر منصة SmartBear API Developer Lifecycle.

مع كشف SlashData أن أكثر من 90٪ من المطورين يستخدمون واجهات برمجة التطبيقات بانتظام ، مع اعتماد 69٪ على واجهات برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية ، أصبح من الضروري أن تكون واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاكتشاف للتنفيذ الناجح. من خلال تركيزها على زيادة الرؤية وتعزيز التبني ، تتيح SwaggerHub Portal للموفرين تبسيط عملية إعداد العملاء وتحسين تجربة العملاء.

يمكن للمطورين ، جنبًا إلى جنب مع Portal ، إنتاج وثائق من تصميمات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم دون الحاجة إلى تبديل السياق ، وبالتالي تقليل الوقت اللازم للتسويق وزيادة قابلية اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات واعتمادها. سواء أكانت فرق التطوير هي الكود أولاً أو التصميم أولاً أو مختلطًا ، فإن لديها وسيلة سهلة لإنتاج الوثائق عبر Explore ، مما يلغي الحاجة إلى بدء التوثيق من الصفر ، كما أوضحه SmartBear.

على نفس المنوال ، تقدم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster نموذجًا جديدًا لمنصات التطوير بدون رمز / low-code ، حيث يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات شاملة دون عبء الترميز الثقيل. تم تصميم الحلول التي يتم تشغيلها بواسطة AppMaster لتسهيل أتمتة أفضل وتبسيط عملية التطوير مع إنتاج تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير.