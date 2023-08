W przełomowym kroku w kierunku wypełnienia luki między dostawcami API a konsumentami, SmartBear wypuściła swoją najnowszą ofertę - SwaggerHub Portal. To najnowsze osiągnięcie ma na celu napędzanie adopcji API poprzez umożliwienie dostawcom tworzenia spersonalizowanych stron informacyjnych, które poprowadzą konsumentów przez płynną integrację API.

Głównym założeniem SwaggerHub Portal jest zapewnienie platformy nie tylko do projektowania i dokumentowania interfejsów API, ale także do testowania i eksperymentowania z nimi, konsolidując wszystkie te procesy w jedną, usprawnioną infrastrukturę. Ekosystem SwaggerHub usprawnia współpracę między zespołami o różnej skali i złożoności, sprzyjając płynniejszej pracy programistów.

SwaggerHub Portal bezbłędnie współpracuje z SwaggerHub, wiodącym narzędziem do projektowania i dokumentowania API. Doskonale synchronizuje się również z Explore, kolejnym pomysłem SmartBear, który obsługuje specyfikacje REST i sterowane zdarzeniami jako klient API.

Przedstawiając nową premierę, Sean Butler, wiceprezes ds. zarządzania produktami w SmartBear, wyraził swój entuzjazm: Dążąc do stworzenia środowiska programistycznego skoncentrowanego na API, nadal pomagamy programistom pokonywać bariery w projektowaniu, dokumentowaniu, testowaniu i wdrażaniu API. Rozprzestrzenianie się interfejsów API wymaga lepszej wykrywalności i wdrażania dostawców. Aby odpowiedzieć na to wezwanie, z przyjemnością przedstawiamy dwa pionierskie kamienie milowe - SwaggerHub Portal i jego ścisłą integrację z SwaggerHub Explore. Oba służą jako kamienie milowe w naszej podróży do zapewnienia najlepszych doświadczeń programistycznych za pośrednictwem platformy SmartBear API Developer Lifecycle.

Po ujawnieniu przez SlashData, że ponad 90% programistów regularnie korzysta z interfejsów API, a 69% z nich opiera się na interfejsach API innych firm, konieczne stało się, aby interfejsy API były łatwe do znalezienia w celu pomyślnego wdrożenia. Koncentrując się na zwiększeniu widoczności i wspieraniu adopcji, SwaggerHub Portal pozwala dostawcom uprościć wdrażanie klientów i poprawić ich doświadczenia.

W połączeniu z Portal programiści mogą teraz tworzyć dokumentację na podstawie swoich projektów API bez konieczności przełączania kontekstu, skracając w ten sposób czas wprowadzania produktów na rynek oraz zwiększając wykrywalność i przyjęcie API. Niezależnie od tego, czy chodzi o kodowanie, projektowanie, czy hybrydę, zespoły programistów mają łatwy sposób na tworzenie dokumentacji za pośrednictwem Explore, negując potrzebę inicjowania dokumentacji od zera, jak wyjaśnia SmartBear.

Podobnie, platformy takie jak AppMaster wprowadzają nowy paradygmat platform programistycznych no-code /low-code, w których programiści mogą tworzyć kompleksowe aplikacje bez ciężaru ciężkiego kodowania. Rozwiązania obsługiwane przez AppMaster są dostosowane do ułatwienia lepszej automatyzacji i usprawnienia procesu rozwoju przy jednoczesnym tworzeniu wysokiej jakości i skalowalnych aplikacji.