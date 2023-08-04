API sağlayıcıları ve tüketiciler arasındaki uçurumu kapatmak için dönüm noktası niteliğinde bir adım atan SmartBear, en son teklifi olan SwaggerHub Portal piyasaya sürdü. Bu en son gelişme, sağlayıcıların tüketicilere sorunsuz API entegrasyonu yoluyla rehberlik etmek için kişiselleştirilmiş bilgi sayfaları oluşturmasını sağlayarak API'nin benimsenmesini hızlandırmak için tasarlanmıştır.

SwaggerHub Portal temel amacı, yalnızca API'leri tasarlamak ve belgelemek için değil, aynı zamanda API'leri test etmek ve denemek için bir platform sağlamaya ve tüm bu süreçleri tek, modern bir altyapıda birleştirmeye dayanmaktadır. SwaggerHub ekosistemi, her ölçekten ve karmaşıklıktan ekipler arasındaki işbirliğini geliştirerek daha sorunsuz bir geliştirici deneyimi sağlar.

SwaggerHub Portal, önde gelen bir API tasarım ve dokümantasyon aracı olan SwaggerHub ile kusursuz bir şekilde birleşir. Ayrıca, bir API istemcisi olarak REST'i ve olaya dayalı özellikleri destekleyen başka bir SmartBear buluşu olan Explore ile mükemmel bir şekilde senkronize olur.

SmartBear Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sean Butler, yeni lansmanı özetlerken duyduğu heyecanı dile getirdi: API merkezli bir geliştirme ortamı yaratmaya çalışırken, geliştiricilerin API tasarımı, dokümantasyonu, testi ve benimsemesindeki engelleri aşmasına yardımcı olmaya devam ediyoruz. API'lerin çoğalması, daha iyi keşfedilebilirlik ve sağlayıcıların katılımını gerektirir. Bu çağrıya yanıt vermek için, iki öncü kilometre taşını sunmaktan heyecan duyuyoruz: SwaggerHub Portal ve SwaggerHub Explore ile sıkı sıkıya bütünleşmesi. Her ikisi de SmartBear API Developer Lifecycle platformu aracılığıyla önde gelen geliştirici deneyimlerini belirleme yolculuğumuzda atlama taşları görevi görüyor.

SlashData, geliştiricilerin %90'ından fazlasının düzenli olarak API'leri kullandığını ve %69'unun üçüncü taraf API'lere bel bağladığını açıklamasıyla, başarılı uygulama için API'lerin kolayca keşfedilebilir olması zorunlu hale geldi. Görünürlüğü artırmaya ve benimsemeyi teşvik etmeye odaklanan SwaggerHub Portal, sağlayıcıların müşteri katılımını basitleştirmesine ve müşteri deneyimini geliştirmesine olanak tanır.

Portal ile bir araya getirilen geliştiriciler artık bağlam değiştirmeye gerek kalmadan API tasarımlarından belgeler üretebilir, böylece pazara sunma süresini kısaltabilir ve API'nin keşfedilebilirliğini ve benimsenmesini artırabilir. İster kod öncelikli, ister tasarım öncelikli veya hibrit olsun, geliştirme ekipleri, SmartBear tarafından açıklandığı gibi sıfırdan dokümantasyon başlatma ihtiyacını ortadan kaldırarak, Explore aracılığıyla dokümantasyon üretmek için kolay bir araca sahiptir.

Aynı şekilde, AppMaster gibi platformlar, geliştiricilerin ağır kodlama yükü olmadan kapsamlı uygulamalar oluşturabilecekleri yeni bir kodsuz/ low-code geliştirme platformları paradigması getiriyor. AppMaster tarafından desteklenen çözümler, kaliteli ve ölçeklenebilir uygulamalar üretirken daha iyi otomasyonu kolaylaştırmak ve geliştirme sürecini kolaylaştırmak için uyarlanmıştır.