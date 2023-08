Num passo importante para colmatar a lacuna entre os fornecedores de API e os consumidores, a SmartBear lançou a sua mais recente oferta - a SwaggerHub Portal. Este último avanço foi concebido para fomentar a adoção de API, permitindo que os fornecedores criem páginas informativas personalizadas para orientar os consumidores através de uma integração de API sem problemas.

A premissa central do SwaggerHub Portal é fornecer uma plataforma não apenas para projetar e documentar APIs, mas também para testá-las e experimentá-las, consolidando todos esses processos em uma infraestrutura única e simplificada. O ecossistema SwaggerHub melhora a colaboração entre equipas de todas as escalas e complexidades, promovendo uma experiência de desenvolvimento mais fácil.

O SwaggerHub Portal combina perfeitamente com o SwaggerHub, uma ferramenta líder de design e documentação de API. Também se sincroniza perfeitamente com Explore, outra criação da SmartBear que suporta REST e especificações orientadas por eventos como um cliente de API.

Ao delinear o novo lançamento, Sean Butler, VP de Gestão de Produtos da SmartBear, expressou o seu entusiasmo: "À medida que nos esforçamos por criar um ambiente de desenvolvimento centrado em API, continuamos a ajudar os programadores a ultrapassar as barreiras na conceção, documentação, teste e adoção de API. A proliferação de APIs exige uma melhor capacidade de descoberta e integração dos fornecedores. Para responder a este apelo, temos o prazer de apresentar dois marcos pioneiros - o SwaggerHub Portal e a sua estreita integração com SwaggerHub Explore. Ambos servem de trampolim na nossa jornada para garantir as melhores experiências para os programadores através da plataforma SmartBear API Developer Lifecycle.

Com a revelação de SlashData de que mais de 90% dos programadores utilizam regularmente APIs, sendo que 69% recorrem a APIs de terceiros, tornou-se imperativo que as APIs sejam facilmente detectáveis para uma implementação bem sucedida. Com o seu foco no aumento da visibilidade e na promoção da adoção, o SwaggerHub Portal permite aos fornecedores simplificar a integração do cliente e melhorar a sua experiência.

Juntamente com o Portal, os programadores podem agora produzir documentação a partir das suas concepções de API sem necessidade de mudar de contexto, reduzindo assim o tempo de colocação no mercado e aumentando a capacidade de descoberta e adoção das API. Quer seja com base no código, no design ou de forma híbrida, as equipas de desenvolvimento dispõem de um meio fácil de produzir documentação através de Explore, eliminando a necessidade de iniciar a documentação a partir do zero, como explicado em SmartBear.

Na mesma linha, plataformas como a AppMaster trazem um novo paradigma de plataformas de desenvolvimento sem código/low-code, em que os programadores podem criar aplicações abrangentes sem o peso de uma codificação pesada. As soluções desenvolvidas pela AppMaster são adaptadas para facilitar uma melhor automatização e simplificar o processo de desenvolvimento, produzindo simultaneamente aplicações de qualidade e escaláveis.