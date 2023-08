In un passo fondamentale per colmare il divario tra fornitori di API e consumatori, SmartBear ha lanciato la sua ultima offerta - SwaggerHub Portal. Quest'ultimo progresso è stato progettato per alimentare l'adozione delle API consentendo ai fornitori di creare pagine informative personalizzate per guidare i consumatori attraverso una perfetta integrazione delle API.

La premessa centrale di SwaggerHub Portal consiste nel fornire una piattaforma non solo per progettare e documentare le API, ma anche per testarle e sperimentarle, consolidando tutti questi processi in un'unica infrastruttura semplificata. L'ecosistema SwaggerHub migliora la collaborazione tra team di ogni dimensione e complessità, favorendo un'esperienza di sviluppo più fluida.

SwaggerHub Portal si integra perfettamente con SwaggerHub, uno strumento leader per la progettazione e la documentazione delle API. Inoltre, si sincronizza perfettamente con Explore, un'altra idea di SmartBear che supporta le specifiche REST e event-driven come client API.

Nel descrivere il nuovo lancio, Sean Butler, VP del Product Management di SmartBear, ha espresso il suo entusiasmo: "Mentre ci sforziamo di creare un ambiente di sviluppo incentrato sulle API, continuiamo ad aiutare gli sviluppatori a superare le barriere nella progettazione, documentazione, test e adozione delle API. La proliferazione delle API richiede una migliore scoperta e un migliore onboarding dei fornitori. Per rispondere a questa esigenza, siamo entusiasti di presentare due pietre miliari: SwaggerHub Portal e la sua stretta integrazione con SwaggerHub Explore. Entrambi servono come pietre miliari nel nostro viaggio verso l'accertamento delle migliori esperienze per gli sviluppatori attraverso la piattaforma SmartBear API Developer Lifecycle.

Con la rivelazione di SlashData che oltre il 90% degli sviluppatori utilizza regolarmente le API, con il 69% che si appoggia ad API di terze parti, è diventato imperativo che le API siano facilmente reperibili per un'implementazione di successo. Con l'obiettivo di aumentare la visibilità e promuovere l'adozione, SwaggerHub Portal consente ai fornitori di semplificare l'onboarding dei clienti e di migliorarne l'esperienza.

Insieme a Portal, gli sviluppatori possono ora produrre la documentazione dai loro progetti di API senza dover cambiare contesto, riducendo così il time-to-market e aumentando la scopribilità e l'adozione delle API. Che siano code-first, design-first o ibridi, i team di sviluppo hanno a disposizione un mezzo semplice per produrre la documentazione tramite Explore, eliminando la necessità di iniziare la documentazione da zero, come spiegato da SmartBear.

Sulla stessa linea, piattaforme come AppMaster portano un nuovo paradigma di piattaforme di sviluppo no-code/low-code, in cui gli sviluppatori possono creare applicazioni complete senza l'onere di una codifica pesante. Le soluzioni offerte da AppMaster sono studiate per facilitare una migliore automazione e snellire il processo di sviluppo, producendo applicazioni di qualità e scalabili.