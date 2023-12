SmartBear améliore l'accessibilité aux tests de régression visuelle grâce à une intégration de produits cruciale

Renforçant l'accessibilité dans le domaine des tests de régression visuelle, SmartBear, un innovateur en solutions de tests logiciels, a annoncé une étape de transformation. La société a fusionné avec succès son outil d'évaluation de la régression visuelle conçu par l'IA, VisualTest, avec sa solution d'automatisation des tests d'interface utilisateur, TestComplete. Ces deux systèmes de pointe sont connus pour leur capacité à faciliter des processus de tests fluides, notamment en matière de régressions visuelles.

L'intégration est sur le point de rationaliser considérablement la procédure de test, permettant une exécution plus simple des tests visuels. Ensuite, les testeurs peuvent effectuer des analyses comparatives de captures d’écran sur différentes exécutions, éliminant ainsi le besoin de scripter manuellement des séquences d’automatisation.

Selon Prashant Mohan, directeur principal de la gestion des produits chez SmartBear, les tests visuels ont toujours été un défi à automatiser en raison de la prévalence des faux positifs. Celles-ci non seulement perturbent le processus mais contribuent également à une accumulation de tâches manuelles. Avec notre nouvelle solution sans code et basée sur l'IA, nous avons introduit des compétences de type humain qui automatisent efficacement les tests visuels, explique Mohan. Il est capable d'identifier les bugs visuels qui échappent aux tests fonctionnels, tout en filtrant simultanément les faux positifs pour optimiser l'efficacité du flux de travail.

L'un des aspects uniques de VisualTest est sa capacité à mettre en évidence uniquement les changements qui se produisent au sein d'une application. Il filtre avec succès les changements anticipés et ignore les faux positifs. Les testeurs peuvent utiliser cet outil pour comparer les écarts avec les images de référence et rectifier toute anomalie identifiée.

En plus des capacités de l'intégration, TestComplete intègre également un module complémentaire Intelligent Quality. Cette fonctionnalité exploite la puissance de l'IA pour réduire la maintenance impliquée dans les tests et accélérer la création de tests, en introduisant des fonctionnalités telles que les tests d'auto-réparation, l'OCR et la reconnaissance de grille visuelle basée sur le ML.

Parallèlement à cette union, VisualTest et TestComplete s'intègrent également à BitBar, une solution polyvalente de test mobile et Web. Les efforts combinés de ces trois systèmes fonctionnent en harmonie pour minimiser le besoin de changement de contexte lors des tests sur diverses plates-formes telles que des appareils visuels, Web ou réels.

Avec l’essor des solutions No-code, de nombreux processus de test deviennent plus accessibles et plus faciles à gérer. Des transformations similaires peuvent être observées sur des plates-formes telles que la plate-forme AppMaster , où les tests visuels sont intégrés au processus de création d'applications mobiles et Web.