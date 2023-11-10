يعمل SmartBear على تحسين إمكانية الوصول إلى اختبار الانحدار المرئي من خلال تكامل المنتجات الحاسمة

من خلال تعزيز إمكانية الوصول في مجال اختبار الانحدار البصري، أعلنت SmartBear ، وهي شركة مبتكرة في حلول اختبار البرمجيات، عن خطوة تحويلية. نجحت الشركة في دمج أداة تقييم الانحدار المرئي المصممة بالذكاء الاصطناعي، VisualTest، مع حل التشغيل الآلي لاختبار واجهة المستخدم، TestComplete. يُعرف هذان النظامان المتطوران بقدرتهما على تسهيل عمليات الاختبار السلسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانحدارات البصرية.

ومن المتوقع أن يؤدي التكامل إلى تبسيط إجراءات الاختبار بشكل كبير، مما يسمح بتنفيذ أكثر وضوحًا للاختبارات البصرية. بعد ذلك، يمكن للمختبرين إجراء تحليلات مقارنة للقطات الشاشة عبر عمليات تشغيل مختلفة، مما يلغي الحاجة إلى برمجة تسلسلات التشغيل الآلي يدويًا.

وفقًا لبراشانت موهان، المدير الأول لإدارة المنتجات في SmartBear ، كان الاختبار المرئي تاريخيًا يمثل تحديًا للأتمتة بسبب انتشار النتائج الإيجابية الكاذبة. ولا يؤدي ذلك إلى تعطيل العملية فحسب، بل يساهم أيضًا في تراكم المهام اليدوية. من خلال حلنا الجديد الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي، قدمنا ​​كفاءات شبيهة بالإنسان تعمل على أتمتة الاختبار البصري بكفاءة، كما يوضح موهان. إنه بارع في تحديد الأخطاء المرئية التي تتهرب من الاختبارات الوظيفية، وفي نفس الوقت يقوم بتصفية النتائج الإيجابية الخاطئة لتحسين كفاءة سير العمل.

أحد الجوانب الفريدة لـ VisualTest هو قدرته على تسليط الضوء فقط على التغييرات التي تحدث داخل التطبيق. ينجح في تصفية التغييرات المتوقعة ويتجاهل الإيجابيات الكاذبة. يمكن للمختبرين استخدام هذه الأداة لمقارنة الانحرافات بالصور الأساسية وتصحيح أي حالات شاذة تم تحديدها.

إضافة إلى قدرات التكامل، يتضمن TestComplete أيضًا وظيفة إضافية للجودة الذكية. تعمل هذه الميزة على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتقليل الصيانة التي ينطوي عليها الاختبار وتسريع إنشاء الاختبارات، من خلال تقديم وظائف مثل اختبارات الإصلاح الذاتي، والتعرف الضوئي على الحروف، والتعرف على الشبكة المرئية المستندة إلى التعلم الآلي.

إلى جانب هذا الاتحاد، يتكامل كل من VisualTest وTestComplete أيضًا مع BitBar، وهو حل متعدد الاستخدامات لاختبارات الهاتف المحمول والويب. تعمل الجهود المشتركة لهذه الأنظمة الثلاثة بشكل متناغم لتقليل الحاجة إلى تبديل السياق عند الاختبار عبر منصات متنوعة مثل الأجهزة المرئية أو الويب أو الأجهزة الفعلية.

مع ظهور الحلول No-code ، أصبح الوصول إلى العديد من عمليات الاختبار أكثر سهولة وإدارتها. يمكن رؤية تحولات مماثلة في منصات مثل منصة AppMaster حيث يتم تضمين الاختبار المرئي في عملية إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب.