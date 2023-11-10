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SmartBear расширяет доступность визуального регрессионного тестирования за счет важной интеграции продуктов

10, нояб. 2023
SmartBear расширяет доступность визуального регрессионного тестирования за счет важной интеграции продуктов

Повышая доступность в сфере визуального регрессионного тестирования, SmartBear, новатор в области решений для тестирования программного обеспечения, объявила о преобразующем шаге. Компания успешно объединила свой инструмент оценки визуальной регрессии VisualTest, созданный на основе искусственного интеллекта, со своим решением для автоматизации тестирования пользовательского интерфейса TestComplete. Эти две передовые системы известны своей способностью обеспечивать бесперебойный процесс тестирования, особенно когда речь идет о визуальной регрессии.

Интеграция призвана значительно упростить процедуру тестирования, обеспечивая более простое выполнение визуальных тестов. После этого тестировщики могут проводить сравнительный анализ снимков экрана при различных запусках, устраняя необходимость в ручном написании сценариев автоматизации.

По словам Прашанта Мохана, старшего директора по управлению продуктами SmartBear, визуальное тестирование исторически было сложной задачей для автоматизации из-за распространенности ложных срабатываний. Это не только нарушает процесс, но и способствует накоплению ручных задач. «С помощью нашего нового, не требующего кода решения, управляемого искусственным интеллектом, мы представили человеческие компетенции, которые эффективно автоматизируют визуальное тестирование», — поясняет Мохан. Он способен выявлять визуальные ошибки, которые ускользают от функциональных тестов, одновременно отфильтровывая ложные срабатывания для оптимизации эффективности рабочего процесса.

Одним из уникальных аспектов VisualTest является его способность выявлять только изменения, происходящие внутри приложения. Он успешно отфильтровывает ожидаемые изменения и игнорирует ложные срабатывания. Тестировщики могут использовать этот инструмент для сравнения отклонений с базовыми изображениями и устранения любых выявленных аномалий.

В дополнение к возможностям интеграции TestComplete также включает надстройку Intelligent Quality. Эта функция использует возможности искусственного интеллекта для сокращения объема обслуживания, необходимого для тестирования, и ускорения создания тестов за счет внедрения таких функций, как тесты самовосстановления, оптическое распознавание текста и распознавание визуальных сеток на основе машинного обучения.

Помимо этого союза, VisualTest и TestComplete также интегрируются с BitBar, универсальным решением для мобильного и веб-тестирования. Совместные усилия этих трех систем работают гармонично, сводя к минимуму необходимость переключения контекста при тестировании на различных платформах, таких как визуальные, веб- или реальные устройства.

С появлением решений No-code многие процессы тестирования становятся более доступными и простыми в управлении. Подобные преобразования можно увидеть на таких платформах, как AppMaster , где визуальное тестирование встроено в процесс создания мобильных и веб-приложений.

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