SmartBear migliora l'accessibilità ai test di regressione visiva attraverso l'integrazione cruciale del prodotto

Rafforzando l'accessibilità nell'ambito dei test di regressione visiva, SmartBear, un innovatore nelle soluzioni di test del software, ha annunciato un passo trasformativo. L'azienda ha unito con successo il suo strumento di valutazione della regressione visiva progettato dall'intelligenza artificiale, VisualTest, con la sua soluzione di automazione dei test dell'interfaccia utente, TestComplete. Questi due sistemi all’avanguardia sono noti per la loro capacità di facilitare processi di test senza soluzione di continuità, in particolare quando si tratta di regressioni visive.

L'integrazione è destinata a semplificare in modo significativo la procedura di test, consentendo un'esecuzione più semplice dei test visivi. Successivamente, i tester possono condurre analisi comparative di screenshot su diverse esecuzioni, eliminando la necessità di creare manualmente script di sequenze di automazione.

Secondo Prashant Mohan, Senior Director of Product Management presso SmartBear, l'automazione dei test visivi è stata storicamente una sfida a causa della prevalenza di falsi positivi. Questi non solo interrompono il processo ma contribuiscono anche ad un accumulo di attività manuali. Con la nostra nuova soluzione senza codice e basata sull'intelligenza artificiale, abbiamo introdotto competenze simili a quelle umane che automatizzano abilmente i test visivi, spiega Mohan. È abile nell'identificare i bug visivi che sfuggono ai test funzionali, filtrando contemporaneamente i falsi positivi per ottimizzare l'efficienza del flusso di lavoro.

Uno degli aspetti unici di VisualTest è la sua capacità di evidenziare solo i cambiamenti che si verificano all'interno di un'applicazione. Filtra con successo le modifiche previste e ignora i falsi positivi. I tester possono utilizzare questo strumento per confrontare le deviazioni con le immagini di riferimento e correggere eventuali anomalie identificate.

Ulteriore aggiunta alle capacità dell'integrazione, TestComplete incorpora anche un componente aggiuntivo Intelligent Quality. Questa funzionalità sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per ridurre la manutenzione coinvolta nei test e accelerare la creazione di test, introducendo funzionalità come test autoriparanti, OCR e riconoscimento della griglia visiva basata su ML.

Oltre a questa unione, sia VisualTest che TestComplete si integrano anche con BitBar, una soluzione versatile di test mobile e web. Gli sforzi combinati di questi tre sistemi lavorano in armonia per ridurre al minimo la necessità di cambiare contesto durante i test su diverse piattaforme come dispositivi visivi, web o reali.

Con l'avvento delle soluzioni No-code, molti processi di test stanno diventando più accessibili e più facili da gestire. Trasformazioni simili possono essere viste in piattaforme come AppMaster in cui i test visivi sono incorporati nel processo di creazione di applicazioni web e mobili.