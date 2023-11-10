SmartBear, Önemli Ürün Entegrasyonu Sayesinde Görsel Regresyon Testine Erişilebilirliği Artırıyor

Yazılım testi çözümlerinde yenilikçi olan SmartBear, görsel regresyon testi alanında erişilebilirliği güçlendirerek dönüştürücü bir adım attığını duyurdu. Şirket, yapay zeka tarafından tasarlanan görsel regresyon değerlendirme aracı VisualTest'i UI test otomasyon çözümü TestComplete ile başarıyla birleştirdi. Bu iki son teknoloji sistem, özellikle görsel regresyonlar söz konusu olduğunda kusursuz test süreçlerini kolaylaştırma kapasiteleriyle biliniyor.

Entegrasyon, görsel testlerin daha basit bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyarak test prosedürünü önemli ölçüde kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Bunu takiben, test uzmanları farklı çalıştırmalarda ekran görüntülerinin karşılaştırmalı analizlerini gerçekleştirebilir, böylece otomasyon dizilerinin manuel olarak kodlanması ihtiyacını ortadan kaldırabilirler.

SmartBear Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Prashant Mohan'a göre, yanlış pozitiflerin yaygınlığı nedeniyle görsel testlerin otomatikleştirilmesi tarihsel olarak zorlu olmuştur. Bunlar sadece süreci aksatmakla kalmıyor, aynı zamanda manuel görevlerin birikmesine de katkıda bulunuyor. Mohan, yeni, kodsuz, yapay zeka odaklı çözümümüzle görsel testleri verimli bir şekilde otomatikleştiren insan benzeri yetkinlikler kazandırdığımızı açıklıyor. İşlevsel testlerden kaçan görsel hataları belirlemede ustadır ve aynı zamanda iş akışı verimliliğini optimize etmek için hatalı pozitifleri filtreler.

VisualTest'in benzersiz yönlerinden biri, yalnızca bir uygulamada meydana gelen değişiklikleri vurgulayabilme yeteneğidir. Beklenen değişiklikleri başarıyla filtreler ve yanlış pozitifleri göz ardı eder. Test uzmanları, sapmaları temel görüntülerle karşılaştırmak ve belirlenen anormallikleri düzeltmek için bu aracı kullanabilir.

Entegrasyonun yeteneklerine ek olarak TestComplete ayrıca Akıllı Kalite eklentisini de içerir. Bu özellik, kendi kendini onaran testler, OCR ve makine öğrenimi tabanlı görsel ızgara tanıma gibi işlevler sunarak test sırasındaki bakımı azaltmak ve testlerin oluşturulmasını hızlandırmak için yapay zekanın gücünden yararlanır.

Bu birleşimin yanı sıra hem VisualTest hem de TestComplete, çok yönlü bir mobil ve web test çözümü olan BitBar ile de entegre olur. Bu üç sistemin ortak çabaları, görsel, web veya gerçek cihazlar gibi farklı platformlarda test yaparken bağlam değiştirme ihtiyacını en aza indirmek için uyum içinde çalışır.

No-code çözümlerin yükselişiyle birlikte birçok test süreci daha erişilebilir ve yönetilmesi daha kolay hale geliyor. Benzer dönüşümler, görsel testlerin mobil ve web uygulaması oluşturma sürecine dahil edildiği AppMaster platformu gibi platformlarda da görülebilir.