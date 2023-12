SmartBear verbetert de toegankelijkheid tot visuele regressietests door middel van cruciale productintegratie

Om de toegankelijkheid op het gebied van visuele regressietesten te versterken, heeft SmartBear, een innovator op het gebied van softwaretestoplossingen, een transformatieve stap aangekondigd. Het bedrijf heeft met succes zijn AI-engineered visuele regressiebeoordelingstool, VisualTest, samengevoegd met zijn UI-testautomatiseringsoplossing, TestComplete. Deze twee geavanceerde systemen staan ​​bekend om hun vermogen om naadloze testprocessen te faciliteren, vooral als het gaat om visuele regressies.

De integratie is klaar om de testprocedure aanzienlijk te stroomlijnen, waardoor een eenvoudigere uitvoering van visuele tests mogelijk wordt. Hierna kunnen testers vergelijkende analyses van schermafbeeldingen over verschillende runs uitvoeren, waardoor de noodzaak voor het handmatig scripten van automatiseringssequenties wordt geëlimineerd.

Volgens Prashant Mohan, Senior Director Product Management bij SmartBear, is visueel testen van oudsher een uitdaging om te automatiseren vanwege de prevalentie van valse positieven. Deze verstoren niet alleen het proces, maar dragen ook bij aan een opeenstapeling van handmatige taken. Met onze nieuwe, codeloze, AI-gestuurde oplossing hebben we mensachtige competenties geïntroduceerd die visuele tests vakkundig automatiseren, legt Mohan uit. Het is bedreven in het identificeren van visuele bugs die functionele tests omzeilen, en filtert tegelijkertijd valse positieven eruit om de efficiëntie van de workflow te optimaliseren.

Een van de unieke aspecten van VisualTest is de mogelijkheid om alleen de veranderingen die binnen een applicatie plaatsvinden onder de aandacht te brengen. Het filtert met succes verwachte veranderingen uit en negeert valse positieven. Testers kunnen deze tool gebruiken om afwijkingen te vergelijken met basislijnbeelden en eventuele geïdentificeerde afwijkingen te corrigeren.

Als aanvulling op de mogelijkheden van de integratie bevat TestComplete ook een Intelligent Quality-add-on. Deze functie maakt gebruik van de kracht van AI om het onderhoud bij het testen te verminderen en het maken van tests te versnellen, door functionaliteiten te introduceren zoals zelfherstellende tests, OCR en op ML gebaseerde visuele rasterherkenning.

Naast deze unie integreren zowel VisualTest als TestComplete ook met BitBar, een veelzijdige mobiele en webtestoplossing. De gecombineerde inspanningen van deze drie systemen werken harmonieus samen om de noodzaak van contextwisseling bij het testen op verschillende platforms, zoals visuele, web- of daadwerkelijke apparaten, tot een minimum te beperken.

Met de opkomst van No-code oplossingen worden veel testprocessen toegankelijker en eenvoudiger te beheren. Soortgelijke transformaties zijn te zien op platforms zoals het AppMaster-platform , waar visuele tests zijn ingebed in het proces van het maken van mobiele en webapplicaties.