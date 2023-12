SmartBear aprimora acessibilidade a testes de regressão visual por meio de integração crucial de produtos

Reforçando a acessibilidade na esfera dos testes de regressão visual, SmartBear, inovadora em soluções de teste de software, anunciou um passo transformador. A empresa uniu com sucesso sua ferramenta de avaliação de regressão visual projetada por IA, VisualTest, com sua solução de automação de testes de UI, TestComplete. Esses dois sistemas de ponta são conhecidos por sua capacidade de facilitar processos de teste contínuos, principalmente quando se trata de regressões visuais.

A integração visa agilizar significativamente o procedimento de teste, permitindo uma execução mais direta de testes visuais. Depois disso, os testadores podem realizar análises comparativas de capturas de tela em diferentes execuções, eliminando a necessidade de script manual de sequências de automação.

De acordo com Prashant Mohan, diretor sênior de gerenciamento de produtos da SmartBear, os testes visuais têm sido historicamente um desafio para automatizar devido à prevalência de falsos positivos. Estas não só perturbam o processo, mas também contribuem para uma acumulação de tarefas manuais. Com nossa nova solução sem código e orientada por IA, introduzimos competências semelhantes às humanas que automatizam testes visuais de maneira eficiente, elucida Mohan. É especialista em identificar bugs visuais que escapam aos testes funcionais, filtrando simultaneamente falsos positivos para otimizar a eficiência do fluxo de trabalho.

Um dos aspectos exclusivos do VisualTest é sua capacidade de destacar apenas as alterações que ocorrem em um aplicativo. Ele filtra com êxito as alterações previstas e desconsidera os falsos positivos. Os testadores podem empregar esta ferramenta para comparar desvios com imagens de base e corrigir quaisquer anomalias identificadas.

Aumentando ainda mais os recursos de integração, o TestComplete também incorpora um complemento de Qualidade Inteligente. Esse recurso aproveita o poder da IA ​​para reduzir a manutenção envolvida nos testes e agilizar a criação de testes, introduzindo funcionalidades como testes de autocorreção, OCR e reconhecimento de grade visual baseado em ML.

Junto com essa união, VisualTest e TestComplete também se integram ao BitBar, uma solução versátil de teste móvel e web. Os esforços combinados desses três sistemas funcionam em harmonia para minimizar a necessidade de mudança de contexto ao testar em diversas plataformas, como dispositivos visuais, da Web ou reais.

Com o surgimento das soluções No-code, muitos processos de teste estão se tornando mais acessíveis e fáceis de gerenciar. Transformações semelhantes podem ser vistas em plataformas como a plataforma AppMaster , onde o teste visual é incorporado ao processo de criação de aplicativos móveis e web.