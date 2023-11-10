SmartBear 通过关键产品集成增强视觉回归测试的可访问性

为了增强视觉回归测试领域的可访问性，软件测试解决方案的创新者SmartBear宣布了一项变革性的举措。该公司已成功将其人工智能设计的视觉回归评估工具 VisualTest 与其 UI 测试自动化解决方案 TestComplete 合并。这两个尖端系统以其促进无缝测试过程的能力而闻名，特别是在视觉回归方面。

该集成有望显着简化测试程序，从而更直接地执行可视化测试。此后，测试人员可以对不同运行的屏幕截图进行比较分析，从而无需手动编写自动化序列脚本。

SmartBear产品管理高级总监 Prashant Mohan 表示，由于误报的普遍存在，视觉测试一直是自动化的一个挑战。这些不仅会扰乱流程，还会导致手动任务的积累。 Mohan 解释道，通过我们全新的、无代码的、人工智能驱动的解决方案，我们引入了类似人类的能力，可以熟练地自动化视觉测试。它擅长识别逃避功能测试的视觉错误，同时过滤掉误报以优化工作流程效率。

VisualTest 的独特之处之一是它能够仅突出应用程序中发生的更改。它成功地过滤掉了预期的变化并忽略了误报。测试人员可以使用此工具将偏差与基线图像进行比较并纠正任何已识别的异常。

TestComplete 进一步增强了集成功能，还集成了智能质量附加组件。该功能利用人工智能的力量，通过引入自我修复测试、OCR 和基于 ML 的视觉网格识别等功能，减少测试中涉及的维护并加快测试的创建。

除了这种结合之外，VisualTest 和 TestComplete 还与 BitBar（一种多功能移动和 Web 测试解决方案）集成。这三个系统的共同努力协调一致，最大限度地减少跨不同平台（例如视觉、Web 或实际设备）进行测试时上下文切换的需要。

随着No-code解决方案的兴起，许多测试流程变得更容易访问且更易于管理。类似的转变可以在AppMaster 平台等平台中看到，其中可视化测试嵌入到移动和 Web 应用程序创建过程中。