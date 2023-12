SmartBear verbessert den Zugang zu visuellen Regressionstests durch entscheidende Produktintegration

SmartBear, ein Innovator für Softwaretestlösungen, hat einen transformativen Schritt angekündigt, um die Zugänglichkeit im Bereich visueller Regressionstests zu verbessern. Das Unternehmen hat sein KI-basiertes visuelles Regressionsbewertungstool VisualTest erfolgreich mit seiner UI-Testautomatisierungslösung TestComplete zusammengeführt. Diese beiden hochmodernen Systeme sind für ihre Fähigkeit bekannt, nahtlose Testprozesse zu ermöglichen, insbesondere wenn es um visuelle Regressionen geht.

Die Integration soll das Testverfahren erheblich rationalisieren und eine einfachere Durchführung visueller Tests ermöglichen. Anschließend können Tester vergleichende Analysen von Screenshots über verschiedene Durchläufe hinweg durchführen, sodass keine manuellen Skripts für Automatisierungssequenzen erforderlich sind.

Laut Prashant Mohan, Senior Director of Product Management bei SmartBear, war die Automatisierung visueller Tests aufgrund der Häufigkeit falsch positiver Ergebnisse in der Vergangenheit eine Herausforderung. Diese stören nicht nur den Prozess, sondern tragen auch zu einer Anhäufung manueller Aufgaben bei. „Mit unserer neuen, codelosen, KI-gesteuerten Lösung haben wir menschenähnliche Kompetenzen eingeführt, die visuelle Tests effizient automatisieren“, erklärt Mohan. Es ist in der Lage, visuelle Fehler zu identifizieren, die Funktionstests entgehen, und filtert gleichzeitig Fehlalarme heraus, um die Effizienz des Arbeitsablaufs zu optimieren.

Einer der einzigartigen Aspekte von VisualTest ist seine Fähigkeit, nur die Änderungen hervorzuheben, die innerhalb einer Anwendung auftreten. Es filtert erfolgreich erwartete Änderungen heraus und ignoriert Fehlalarme. Mit diesem Tool können Tester Abweichungen mit Basisbildern vergleichen und festgestellte Anomalien beheben.

Um die Integrationsmöglichkeiten noch weiter zu erweitern, enthält TestComplete auch ein Intelligent Quality-Add-on. Diese Funktion nutzt die Leistungsfähigkeit der KI, um den mit Tests verbundenen Wartungsaufwand zu reduzieren und die Erstellung von Tests zu beschleunigen, indem Funktionen wie Selbstheilungstests, OCR und ML-basierte visuelle Rastererkennung eingeführt werden.

Neben dieser Verbindung lassen sich sowohl VisualTest als auch TestComplete auch in BitBar integrieren, einer vielseitigen mobilen und Web-Testlösung. Die kombinierten Bemühungen dieser drei Systeme arbeiten harmonisch zusammen, um die Notwendigkeit eines Kontextwechsels beim Testen auf verschiedenen Plattformen wie visuellen, Web- oder tatsächlichen Geräten zu minimieren.

Mit dem Aufkommen von No-code Lösungen werden viele Testprozesse zugänglicher und einfacher zu verwalten. Ähnliche Veränderungen sind bei Plattformen wie der AppMaster-Plattform zu beobachten, bei denen visuelle Tests in den Prozess der Erstellung mobiler und Webanwendungen eingebettet sind.