SmartBear zwiększa dostępność testów regresji wizualnej poprzez kluczową integrację produktów

Wzmacniając dostępność w sferze testów regresji wizualnej, SmartBear, innowator w rozwiązaniach do testowania oprogramowania, ogłosił krok transformacyjny. Firma pomyślnie połączyła narzędzie do oceny regresji wizualnej oparte na sztucznej inteligencji, VisualTest, z rozwiązaniem do automatyzacji testów interfejsu użytkownika, TestComplete. Te dwa najnowocześniejsze systemy są znane ze swojej zdolności do ułatwiania bezproblemowych procesów testowania, szczególnie jeśli chodzi o regresje wizualne.

Integracja ma znacznie usprawnić procedurę testowania, umożliwiając prostszą realizację testów wizualnych. Następnie testerzy mogą przeprowadzać analizy porównawcze zrzutów ekranu z różnych przebiegów, eliminując potrzebę ręcznego pisania sekwencji automatyzacji.

Według Prashanta Mohana, starszego dyrektora ds. zarządzania produktami w SmartBear, testy wizualne w przeszłości były wyzwaniem do zautomatyzowania ze względu na występowanie fałszywych alarmów. Nie tylko zakłócają one proces, ale także przyczyniają się do kumulacji zadań ręcznych. Dzięki naszemu nowemu, bezkodowemu rozwiązaniu opartemu na sztucznej inteligencji wprowadziliśmy ludzkie kompetencje, które sprawnie automatyzują testy wizualne, wyjaśnia Mohan. Jest biegły w identyfikowaniu błędów wizualnych, które wymykają się testom funkcjonalnym, jednocześnie odfiltrowując fałszywe alarmy w celu optymalizacji wydajności przepływu pracy.

Jednym z unikalnych aspektów VisualTest jest jego zdolność do wyróżniania tylko zmian zachodzących w aplikacji. Skutecznie filtruje przewidywane zmiany i pomija fałszywe alarmy. Testerzy mogą wykorzystać to narzędzie do porównania odchyleń z obrazami bazowymi i skorygowania wszelkich zidentyfikowanych anomalii.

Rozszerzając możliwości integracji, TestComplete zawiera także dodatek Intelligent Quality. Ta funkcja wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji, aby ograniczyć konserwację związaną z testowaniem i przyspieszyć tworzenie testów, wprowadzając takie funkcje, jak testy samonaprawy, OCR i wizualne rozpoznawanie siatki w oparciu o ML.

Oprócz tego, zarówno VisualTest, jak i TestComplete integrują się również z BitBar, wszechstronnym rozwiązaniem do testowania urządzeń mobilnych i sieci. Połączone wysiłki tych trzech systemów współdziałają w harmonii, aby zminimalizować potrzebę przełączania kontekstu podczas testowania na różnych platformach, takich jak urządzenia wizualne, internetowe lub rzeczywiste.

Wraz z rozwojem rozwiązań No-code wiele procesów testowych staje się coraz bardziej dostępnych i łatwiejszych w zarządzaniu. Podobne przemiany można zaobserwować na platformach takich jak AppMaster , gdzie testowanie wizualne jest wkomponowane w proces tworzenia aplikacji mobilnych i webowych.