En élargissant sa contribution au commerce de détail, Shopify offre sa fonction Shop Pay aux utilisateurs non-Shopify, permettant un processus de paiement plus rapide et des taux de conversion plus élevés. Shop Pay rationalise l'expérience d'achat des clients en stockant en toute sécurité leur adresse électronique, les informations relatives à leur carte de crédit et les détails de l'expédition et de la facturation. Ainsi, les clients réguliers peuvent éviter de saisir à nouveau leurs données lors d'achats ultérieurs.

Cette expansion est rendue possible grâce aux composants de commerce de Shopify, lancés au début de l'année. Cette plateforme permet aux entreprises qui n'utilisent pas Shopify d'accéder à des composants essentiels tels que Shopify Payments, ShopifyQL et Liquid, un langage low-code conçu pour concevoir des vitrines. En élargissant sa portée, Shopify favorise un environnement de vente au détail hautement compétitif.

Selon Shopify, l'utilisation de Shop Pay peut augmenter les taux de conversion de 50 % par rapport aux caisses des clients et de 10 % par rapport à d'autres options de paiement accéléré. Kaz Nejatian, vice-président des produits et directeur de l'exploitation chez Shopify, souligne l'importance de l'adoption de Shop Pay : "Les entreprises qui ne tirent pas parti de Shop Pay se sabotent elles-mêmes.

Outre l'élargissement de l'accès à Shop Pay, Shopify a également annoncé des améliorations de son intégration avec Adyen, une société de paiement en ligne. Cette amélioration permet aux vitrines de Shopify d'accepter diverses méthodes de paiement telles que les cartes de crédit, les portefeuilles numériques (par exemple, Apple Pay et Google Pay), ainsi que des options internationales telles que iDEAL aux Pays-Bas et Cartes Bancaires en France. Cette collaboration amplifie la polyvalence des solutions de vente au détail de Shopify.

Avec l'essor des plateformes low-code et no-code, les entreprises du monde entier peuvent utiliser des outils numériques pour adapter des solutions logicielles sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage. À l'instar de Shopify et Liquid, la plateforme sans code d'AppMaster.io permet aux entreprises de développer des applications back-end, web et mobiles, ce qui stimule l'innovation et la croissance. Les non-développeurs peuvent créer des projets évolutifs en toute simplicité, en utilisant des plateformes telles que Shopify et AppMaster pour optimiser les opérations de vente au détail et l'expérience des utilisateurs.