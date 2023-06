Expandindo a sua contribuição para o retalho, a Shopify oferece a sua funcionalidade Shop Pay a utilizadores que não utilizam a Shopify, permitindo um processo de checkout mais rápido e taxas de conversão mais elevadas. A Shop Pay simplifica a experiência de compra dos clientes, armazenando de forma segura os seus endereços de e-mail, informações de cartão de crédito e detalhes de envio e faturação. Como resultado, os clientes habituais podem convenientemente evitar a reintrodução dos seus dados em compras futuras.

Esta expansão é possível graças aos componentes comerciais de Shopify, lançados no início deste ano. A plataforma permite que as empresas que não operam em Shopify acedam a componentes essenciais como Shopify Payments, ShopifyQL e Liquid, uma linguagem low-code criada para conceber montras. Ao alargar o seu alcance, a Shopify promove ainda mais um ambiente de retalho altamente competitivo.

De acordo com Shopify, a utilização do Shop Pay pode aumentar as taxas de conversão até 50% em comparação com os checkouts de convidados e 10% mais do que as opções alternativas de checkout acelerado. Kaz Nejatian, Vice-Presidente de Produtos e Diretor de Operações da Shopify, sublinha a importância de adotar o Shop Pay, afirmando que as empresas que não tiram partido do Shop Pay estão a auto-sabotar-se.

Para além de alargar o acesso ao Shop Pay, Shopify também divulgou actualizações à sua integração com Adyen, uma empresa de pagamentos online. Esta melhoria permite que as montras de Shopify aceitem diversos métodos de pagamento, como cartões de crédito, carteiras digitais (por exemplo, Apple Pay e Google Pay), bem como opções internacionais como iDEAL nos Países Baixos e Cartes Bancaires em França. A colaboração amplia a versatilidade das soluções de retalho da Shopify.

Com o aumento das plataformas low-code e no-code, as empresas de todo o mundo podem utilizar ferramentas digitais para personalizar soluções de software sem a necessidade de conhecimentos profundos de codificação. Ao lado de empresas como Shopify e Liquid, a plataforma sem código da AppMaster.io permite que as empresas desenvolvam aplicações back-end, web e móveis, alimentando a inovação e o crescimento. Os não programadores podem criar projectos escaláveis com facilidade, utilizando plataformas como Shopify e AppMaster para otimizar as operações de retalho e as experiências dos utilizadores.